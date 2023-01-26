軍事迷必看！中部軍史公園國軍退役裝備大集合

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「集集軍史公園」位於集集鎮永昌國小附近，離火車站往水里方向的民權路約800公尺處，除了是集集自行車步道途中景點之一，不僅是軍事迷必來朝聖之地，也是旅客走訪集集的好選擇。
位於苗栗縣議會後方的「貓裏喵親子公園」內，陳設著海軍陸戰隊除役的LVTP5-E1登陸工兵車及LVTP5-R1登陸救濟車。 「為海軍收戰果，為陸軍做先鋒」是海軍陸戰隊任務特性，而LVTP5-E1正是海軍陸戰隊登陸作戰的開路先鋒，專門為清掃灘岸地雷、障礙物所設計，負責在敵火下開闢安全通道，車首裝置一具犁形剷刀式掃雷器（排雷犁），也有「大鋼牙」之稱。
而LVTP5-R1則裝有強大馬力的引擎，負責登陸車輛的救援拖吊，與LVTP5-E1共同陳展於「貓裏喵親子公園」內，可說是國內獨一無二的，難得一見。
有著藍白塗裝的S-70C直升機，曾救過無數條生命，在地方政府人士與國防部的協調下，將編號7007的S-70C直升機，陳展於彰化縣福興鄉番婆社區飛機公園，讓許多民眾及軍事迷不辭路程前來拍照打卡，讓S-70C直升機慈航天使事蹟永續留傳。
回顧民國76年起，空軍救護隊的HU-16和HH-1H陸續解除戰備，S-70C直升機全面擔負起搜救任務，服役期間，曾擔任921大地震、莫拉克風災等重大救災任務，執行災區人員撤離及物資投放等任務，發揮守護國人的使命。除役後的S-70C，目前除編號7009陳展於航空教育展示館外，彰化縣福興鄉番婆社區也獲撥贈編號7007的S-70C，為首架在民間陳展的海鷗直升機，讓參觀民眾了解救護隊聞聲救苦的慈航精神。