主力戰車對烏克蘭有何重要　優劣一次看懂

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● 烏克蘭為何想要主力戰車坦克
最近數個月來，俄烏戰事始終僵持不下，基輔當局一再懇求國際盟友軍援西方重型主力戰車。
「紐約時報」指出，烏軍目前使用的戰車主要是俄系坦克，俄系坦克一般而言較西方坦克略小、速度略慢，設計上因把自動裝彈機置於砲塔，戰車易於在遭反坦克武器擊中後發生爆炸。
華郵指出，美國M1艾布蘭坦克雖自1980年開始服役，但最新版已具備多層貧鈾裝甲保護，對戰車內部人員有極佳保障。
俄軍預計將於今春發動新一波攻勢，烏克蘭也力拚反攻以收復失土。烏克蘭和盟國官員表示，戰車是烏克蘭能否在戰場取得上風的關鍵，尤其若盟國要協助烏軍進行軍種聯合演訓時更顯重要。
相較烏軍目前獲得軍援的步兵戰車，主戰坦克更為重型且強大，主要用於與其他戰車交戰並突破敵軍防線。
● 後勤補保若跟不上 坦克再強也沒用
「華爾街日報」引述美國國會稽核處（GAO）1992年的報告指出，美軍M1坦克是在波灣戰爭首度實戰，在面對敵方砲火時展現的殺傷力、韌性與速度，獲前線指揮官、士兵及維修人員好評。
美國2003年入侵伊拉克期間，M1坦克也曾助美軍擊敗伊拉克軍隊，之後也用於阿富汗。
但M1坦克巨大油耗、車程受限及大量繁複的後勤補給和維修，卻令官兵及參謀們深感憂慮，這些正是五角大廈不願向烏克蘭提供M1坦克的主因。
一個由58輛坦克組成的戰車營，需輔以數十部各型支援車輛和數百名官兵才能維持運作，其中可能需含裝甲救護車、指揮車、維修車、拖曳報廢戰車的載具等，這些後勤車輛需運送燃料、彈藥、潤滑油、機油、液壓油和極重的備用零件。
前陸戰隊戰車官、現任「政府監督計畫」研究員葛拉茨（Dan Grazier）表示，一個戰車營若沒有後勤部隊補給，在戰場上只能維持2到3天。
葛拉茨說：「如我們提供烏克蘭人戰車，卻沒提供他們後勤支援所需的一切，那等於什麼忙都沒幫上…戰車需仰賴大量後勤支援才能運作。」（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120126