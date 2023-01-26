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林書豪加盟鋼鐵人！陳建州喊「終於等到」　球迷留言嗨翻

▲曾經在NBA締造「林來瘋」的華裔球星林書豪，確定來台加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人。（圖／取自林書豪臉書粉專）
▲曾經在NBA締造「林來瘋」的華裔球星林書豪，確定來台加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人。（圖／取自林書豪臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

林書豪來了！P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今（26）日正式宣布，林書豪將加盟球隊，確定來到台灣職籃打球。曾經在NBA創下「林來瘋」奇蹟的華裔星林書豪，加入台灣職籃無異是注入一劑強心針。而P. LEAGUE+執行長黑人陳建州，也立即在臉書發文歡迎林書豪，文章不到1小時就吸引近萬網友按讚，底下留言滿滿迫不及待看到林書豪在球場上大展身手。

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▲曾經在NBA締造「林來瘋」的華裔球星林書豪確定來到台灣職籃打球，P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今(26)日正式宣布，這位籃壇的超級巨星將加盟球隊。（圖／鋼鐵人球團提供）
▲曾經在NBA締造「林來瘋」的華裔球星林書豪確定來到台灣職籃打球，P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今(26)日正式宣布，這位籃壇的超級巨星將加盟球隊。（圖／鋼鐵人球團提供）
林書豪解釋自己之所以選擇加盟高雄鋼鐵人，是有感於台灣籃壇多年來南北失衡的狀況，林書豪認同鋼鐵人推廣的「大南方計畫」，希望能助鋼鐵人一臂之力。而鋼鐵人陣中的明星球員周儀翔，是林書豪在北京首鋼隊的昔日隊友，另外的洋將鑀倫（Aaron Harrison），也是林書豪在NBA夏洛特黃蜂隊的昔日隊友，林書豪加入鋼鐵人可說一點都不擔心孤單。

▲陳建州。資料照
▲陳建州歡迎林書豪來台。（圖／資料照片）
P. LEAGUE+執行長黑人陳建州也在臉書發文表示，「終於等到Jeremy回台灣打球了⋯歡迎林書豪加入PLG 高雄17直播鋼鐵人，Welcome back Jeremy Lin 林書豪！」

底下球迷紛紛留言回覆說，「辣個男人！！ 終於來了」、「準備進球場看球了」、「這是個很棒的消息！可以好好把NBA的經驗分享給台灣球員，期待」、「太棒了！終於來了，越來越精采了」、「刺激了，下半年賽季有精采」。（編輯：倪浩軒）


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