天元宮三色櫻全開了！走春人潮擠爆　「4秘境」拍絕美照

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淡水無極天元宮就位於淡水漁人碼頭附近，地理位置不算偏遠，因此平時無論是家長帶小孩來放電、親朋好友想走走散心，都是淡水熱門選擇之一。不僅鄰近捷運站，來天元宮拜拜完，還可以去一旁的淡水老街吃小吃、紅毛城等古蹟巡禮、漁人碼頭坐渡輪到八里，都非常方便喔。
除了櫻花盛開、地理位置方便，無極天元宮於1992年增建的「無極天元真壇」也是美照必拍景點。該天壇高為200公尺，圓形建築直徑高達108公尺，每個殿供奉無極界的諸位仙佛，以各種素材雕刻而成，相當宏偉壯觀，逢花季在櫻花的輝映下，更顯風味。
📍無極天元宮櫻花季
每年1月至2月下旬就是天元宮櫻花熱情綻放的季節！昨大年初四就有大批民眾前往淡水一睹「櫻」姿。天元宮內種植的有號稱兩大「櫻王」的台灣山櫻花以及日本吉野櫻，兩種花種都是賞櫻區鍾愛種植的花款，深桃紅色的台灣山櫻配上白粉色的日本吉野櫻，深淺兩種顏色互相輝映超浪漫！另外還有「台日混血」嫁接的「三色櫻」也在天元宮可捕捉到它的身影。此外，攝影家建議民眾若想拍天元宮櫻花，一定要將相機或手機拿遠一點，將後方無極天元真壇也納入畫面中，拍出的畫面絕對驚艷眾人！
新北市政府看準天元宮綻放的櫻花季，今年也配合推出「新北蒔花好綻」浪漫櫻花季，活動可選擇5大體驗：
🌸走訪花澗小徑
走在櫻花樹下的小步道中，任由大自然花香與芬多精包圍全身，忘卻持續震動的手機和惱人的煩惱，拍拍美照、欣賞美景，不亦樂乎。
活動日期：至1/29
活動時段：15:00-15:15、15:20-15:35、15:40-15:55、16:00-16:15。
🌸幸福色彩渲染落櫻秘境
晚上的天元宮也是一番風味！白天看起來粉色系的櫻花，入夜後點起燈光變化出各種不同層次的色彩，就像是集結了春天的顏色，而且越夜越美麗。
活動日期：至1/29
活動時段：16:30-20:30
🌸漫遊賞櫻提燈傳意
「七星高照」是人們常說的祝福語，「七星」是能給人們帶來福、祿、壽、喜、財、姻緣、文運等七種吉象的星斗，藉由提燈籠的浪漫悠閒漫步讓遊客感受不同的夜櫻體驗又有祈福之意，提燈漫步在園區中賞櫻更浪漫。
活動日期：至1/29
活動時段：17:00-20:00
活動說明：先掃描QR cord/搜尋「賞花快報」臉書粉絲專頁追蹤按讚，完成後即可於櫻花隧道區免費租借使用。
🌸櫻雨傘下漫步
天元宮最高處一長排櫻樹，其垂落下的枝葉，讓人彷彿行走在櫻花隧道中，走入其中身旁盡是紛飛的花朵，遠眺時可將山嵐美景盡收眼底。在途經櫻花隧道時，隨手撐起傘在櫻花雨中悠遊，創造更多浪漫回憶，增添賞櫻之樂趣。
活動日期：至1/29
活動時段：17:00-20:00
活動說明：先掃描QR cord/搜尋「賞花快報」臉書粉絲專頁追蹤按讚，完成後即可於櫻花隧道區免費租借使用。