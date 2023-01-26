高捷黃線動起來　117年打造大高雄30分鐘生活圈

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此外，路線經過正修科大、高雄科技大學、高雄醫學大學等三所大學及高雄高工、高雄商職、復華中學、鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高中等七所高中職，可服務學生約5.5萬旅次，對於整體軌道路網的營運綜效、就業就醫就學旅次、促進人潮流動達成產業再發展及打造無縫接軌的公共運輸環境等效益均有顯著的提昇。
捷運局表示，黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集之捷運路網，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。未來高雄將是全國第一個在都會區同時擁有空港、海港、高鐵、捷運跟輕軌的城市，使大高雄朝向便捷多元的大眾運具發展，配合全球化經濟、自由貿易港與後續重大交通建設的推動，同時發揮既有雄厚的工業產業實力及特有山海豐富觀光資源、高雄港與高雄國際機場的雙港優勢，打造高雄友善宜居環境及發展成為「新南向政策」的根據地。
捷運局說，黃線可提供市民更優質的大眾捷運、強化公共運輸服務，擴大都會區路網服務範圍，提升公共運輸服務便利性與效益，讓主要旅次在便捷轉乘下，得到最直接的服務，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段，在行政院核定同意興建捷運黃線後，已陸續展開設計及工程採購，全力推動黃線建設及周邊開發，期能如質、如期的在117年完工通車。