雙胞胎女星「初四出事」！孩子商場逛街遇怪人 結局傻眼
演藝圈最美雙胞胎「依依佩佩」中的妹妹佩佩（蔡佩伶）昨（25）日帶孩子出門逛街，豈料卻有一對男女突然走來對著孩子們大吼大叫，讓她傻眼直呼：「大年初四， 就出事了！」所幸孩子都沒有受傷，只有輕微嚇到，貼文一出，立刻引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
佩佩在臉書發文，還原昨日狀況，她表示大年初四帶著三個孩子到商場逛街，「我跟其他大人們一起走，當下剛好沒有跟孩子們互動，因為孩子們聚在一起聊天，走在離我們大約1～2步的距離。」這時有一對男女勾著手經過孩子身旁，突然靠近孩子們怒吼，「我們都嚇到，我想5歲的孩子們一定也很害怕！吼完！一男一女看到孩子們的反應，開始大笑」。
佩佩與友人當時一個箭步馬上靠近孩子，她手也護著孩子，做好備戰動作，「心裡想著，他如果再靠近，我立刻要嘶吼、我立刻要叫、我立刻把我的手機拿起來拍 ！（黃偉晉梗）」，對方看見孩子們有父母在身邊，看了一眼又假裝沒事地小吼一聲，接著尷尬笑著離開，「還好孩子們心理素質夠好，開朗又健康，以至於沒太驚恐」。
後來在回程的車上，孩子們問她：「為什麼那兩個人要這麼奇怪？」佩佩則解釋，每個人的興趣都不一樣，有的人努力賺錢，或許就會想出國，看到不一樣的世界就會很開心，有的人則在生活圈沒什麼成就，只好靠欺負弱小來獲得優越感，「一個人的興趣跟喜好，可以看得出來他的生活水準在哪裡、他生活的世界充斥的是什麼」。
孩子們聽完也坦言當下其實有一點嚇到，「我們都覺得…他們的行為好笨好好笑！」讓她在文末直呼：「結論是，為了保護孩子，我決定要去學空手道了！孩子也去學一學好了！」貼文一出，網友也紛紛留言，「誇張欸」、「如果我在場，那對男女不出意外的話就要出意外了」、「太誇張了點」。（編輯：郭佩蓉）