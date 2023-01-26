啦啦隊女神陳怡叡喊話「想生一個」！粉絲搶報名：讓我來
過年期間，啦啦隊成員終於能放假了，來自嘉義的樂天女神陳怡叡，回到家鄉成為萬人迷，出席高中閨密的婚禮，受到親友熱烈歡迎，她親切和友人孩子合影，直呼弟弟超萌又可愛，喊話「好想生一個來玩」，想要「抱緊處理」，結果小朋友受到女神青睞，表情卻極不情願，讓女神的死忠擁護者直呼：「快放開那男孩，讓我來！」
記者江芷稜/綜合報導
從嘉義北上發展的陳怡叡，經過這些年的奮鬥，戲劇、球場表現都不錯，已經在桃園購買房地產，她這次難得回嘉義，大年初三出席高中室友的婚禮，在IG放上喜氣洋洋的照片，見證10年的美好友情，笑稱「結婚場合被我們搞得像熱舞社社員KTV舞台，可愛的流水席裡出現了個更可愛的小圓圓，真的好可愛」。
她懷抱別人的兒子入懷裡，高喊想生一個來玩，順便幫小朋友的童星之路宣傳鋪路。結果小朋友表情不知所措，一臉為難模樣，讓網友又羨慕又忌妒，笑說「這小孩上輩子一定拯救過宇宙」、「孩子你身在福中不知福」、「要拯救幾次地球，才能轉世成這個小孩？」甚至放話想幫陳怡叡圓夢，「想生一個，我可以幫忙」、「放開小孩，有事我來扛！」
結束開心年假，陳怡叡透露因寒流導致感冒，叮嚀粉絲一定要穿暖，「因為我已經咳了7天！除夕開始就鼻涕鼻塞，低燒咳到不行，怎麼吃藥都難好，今天開始嘴巴破洞好幾個！」儘管生病半夜睡不著覺，她還是要粉絲別擔心，自稱非常有儀式感和戰鬥力，瘋狂打麻將和大吃大喝，盡情享受難得假期。