星宇航空「透視裝辣模」秀小蠻腰！殯葬業千金超狂背景曝
星宇航空近日公開最新宣傳影片、平面照，而C位女模特兒的「超狂背景」也被起底！就讀英國倫敦中央聖馬丁學院的湘（Hsiang），畢業後留在當地發展，征戰歐美各大時尚秀場，而她父親則是大名鼎鼎的殯葬業仁本集團創辦人陳原。
娛樂中心／綜合報導
湘（Hsiang）擁有精緻五官、179公分高䠷身材，和一張「高級厭世臉」，個人風格相當強烈，舉手投足散發強大氣場。近年除了走秀，也接下不少平面拍攝工作。她畢業後留在英國，去年底因新冠肺炎疫情較為趨緩才返台探親，後來在伊林娛樂的安排之下，成為星宇航空A350空中時尚大秀的其中一位模特兒。
只見她將頭髮綁起，臉上妝容因為紅唇更顯精緻，上身穿著性感薄紗「透視裝」，內搭黑色內衣，下身則是搭配白色寬褲、高跟鞋，大方曬出好身材，蠻腰、平坦小腹一覽無遺，和其他五位模特兒一起在飛機下走秀，相當霸氣。父親陳原更是將該張照片設為臉書封面照片，看得出非常以女兒為榮，也很支持女兒的模特兒事業。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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