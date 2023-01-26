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新一波寒流明午後到！初六越晚越冷　週末北部最低剩6度

▲明日下半天寒流報到，若水氣及低溫條件配合，北部地區及宜蘭2000公尺以上山區有機會再次降雪。（圖／攝影部落客「飛翔在天際」授權）
▲明日下半天寒流報到，若水氣及低溫條件配合，北部地區及宜蘭2000公尺以上山區有機會再次降雪。（圖／攝影部落客「飛翔在天際」授權）

記者張勵德/綜合報導

今（26）日大年初五，白天起寒流稍微減弱，加上台灣附近轉為偏東風影響，各地大多陽光露臉，白天氣溫回升明顯，北台灣高溫有攝氏20度左右，中南部地區高溫更可達攝氏27到28度。不過中央氣象局提醒，明（27）日大年初六下半天開始又有另一波寒流南下，這波寒流帶來的冷空氣更強，預估週末將是影響最明顯的時候，中部以北最低溫僅攝氏8到9度，沿海空曠地區還可能再低約攝氏1到2度，南部及東部地區最低溫約攝氏10到11度，並且可能一路冷到下週一（1/30）開工日當天，提醒民眾要留意保暖。

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氣象局預報員趙竑指出，明日寒流南下台灣附近轉為東北風影響的環境，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島水氣增多，可能有局部短暫雨，若水氣及低溫條件配合，宜蘭、北部地區2000公尺以上山區有機會降雪，至於其他地區維持多雲到晴。

趙竑表示，明日上半天各地氣溫變化並不明顯，冷空氣預計下半天開始影響，氣溫會一路下滑，預計到明日傍晚中部以北、宜蘭地區低溫只剩攝氏10度左右，到了週六（1/28）清晨中部以北平地低溫降到攝氏8到9度，沿海空曠地區可能再低約攝氏1到2度，最低溫預估只有攝氏6度左右，至於其他地區低溫也只有攝氏10到11度，感受寒冷相當明顯。

不過這波寒流偏向乾冷的型態，明日水氣通過後，週末到下週一各地大多為多雲到晴，僅花東地區偶有零星短暫雨，早晚受到輻射冷卻效應影響氣溫明顯偏低，白天北部高溫約攝氏10到15度，中南部地區高溫約攝氏20到23度，日夜溫差較大。預計這波寒流影響到下週一開工日白天之後稍微減弱，不過氣溫要明顯回升得等到下週二（1/31）白天之後。

▲氣象局預估，明日水氣增多，北部、東半部地區及恆春半島有短暫雨，但週末各地大多恢復多雲到晴。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局預估，明日水氣增多，北部、東半部地區及恆春半島有短暫雨，但週末各地大多恢復多雲到晴。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局預估，明日下半天開始新一波寒流報到，週末將是影響最明顯的時候，中部以北沿海空曠地區最低溫下探攝氏6度。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局預估，明日下半天開始新一波寒流報到，週末將是影響最明顯的時候，中部以北沿海空曠地區最低溫下探攝氏6度。（圖／中央氣象局提供）

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