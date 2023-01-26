小S洩夫妻真實互動！私下換裝1改變 狠虧：他都沒發現
「綜藝一姐」小S去年被爆老公許雅鈞流連夜店，選擇低調不回應，今年春節和家人一起到澳洲度假，夫妻出遊的互動，格外引人注目，繼昨天合體比手指愛心，她今（26）日悄洩老夫老妻相處的真實狀況，偏好橫條紋上衣的她明明換了不同服裝，老公卻沒有發現，讓粉絲笑到不行。
記者江芷稜/綜合報導
小S和許雅鈞婚姻邁入第18年，私下頗為恩愛，她經常在綜藝節目上稱讚老公私下貼心的一面，會為她下廚煮菜，卻因大S和汪小菲的離婚官司，無意被捲入風暴中，她以「老公不是圈內人」為由，不再為婚姻一事回應，但夫妻倆經常合體現身家庭聚會，看來感情不受影響。
她昨天和老公、女兒許老三一起到雪梨歌劇院旅遊，許雅鈞摟著老婆合影，比出手指愛心，以實際行動粉碎婚變傳言，小S身穿黃色橫紋上衣、牛仔褲，腳踩一般拖鞋，顯得相當輕鬆，今天則改穿藍色橫紋上衣和同一條牛仔褲入鏡，肩上背著的包包，依舊是縫補過的萬年愛用包，當作她的隨身幸運物，小S向粉絲宣告「我穿的是不同的衣服喔！因為我老公沒發現」，老夫老妻互動相當逗趣。
小S被路人巧遇開心合影，並在網路上解答粉絲提問，透露旅行方便最重要，所以攜帶簡單條紋衣、拖鞋出門，超大托特包非常耐用，才會帶著出門，還有粉絲關心許雅鈞是不是顧著拿手機玩象棋，她也回覆「是小iPad」；而小S曾說許雅鈞最愛穿超緊、超貼身的上衣，過了50歲都沒變，網友看到照片大笑，「Mike永遠都是肌肉和緊身衣」、「許先生的身材有在練喔！」也稱讚小S微笑模樣和大S越來越像，果然是姊妹。