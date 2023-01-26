從黑手學徒到博士校長　許永昌平均12年拿1張畢業證書

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對於能夠重回學校唸書，許永昌欣喜萬分，更把握難得的機會努力學習，並在高二那年拿到全國技能競賽第一名，代表國家到美國參加模具競賽並獲獎。這樣的好成績讓他在高職畢業後得以透過技術優良保送管道，錄取臺師大工業教育系。
半路出家的他，至今仍感謝政府提供了多元的升學管道，讓即使沒有一路循正規教育體制的他，也能有機會念大學，如今更成為一校之長。歷經四年的師範教育培育，許永昌在民國75年大學畢業後，先是分發到臺北縣（今新北市）學校服務，後來又到了雲林。
許永昌回憶，調任初期常常有人問他「還習慣嗎？」確實，剛到雲林時，他感覺自己像是從富人家嫁到了窮人家，深深感受到兩邊的城鄉差距。
幾年後，許永昌開始反駁自己當時的想法，如他在虎尾農工服務期間，目標希望周邊鄰居可以把虎尾當成第一志願，他從品德開始要求學生，每天搭臺西客運上下學時，必須主動跟司機道早安、說謝謝。這樣的良性循環漸漸形成風氣，司機跑去跟公司說，感受到虎尾的孩子變乖了，居民們也開始願意把孩子送來虎尾就讀。
因為在虎尾農工帶的是特教班，許永昌參加了各種研習，以瞭解特教類別與課綱，學習如何幫助特教孩子，深知特教學生更加弱勢，他特別鼓勵老師一定要把孩子們帶好，協助他們順利就業。
許永昌還記得，在畢業典禮上，有家長告訴他，原本以為特殊孩子會是家庭的負擔，沒想到在畢業前就能找到工作，還可以分擔家計，看著這群孩子們成長獨立，成就感寫在許永昌的臉上。
而在斗六家商服務期間，許永昌也一改過去傳統，安排高三學生到附近的孔廟拜拜。他認為「哪有考試前才臨時抱佛腳？」於是把新生訓練就安排到孔廟舉辦，同時也讓外鄉鎮來就讀的學生瞭解斗六。
此外，他也努力營造溫馨友善的校園氣氛，鼓勵校內同仁把心中對於教育的理想拿出來討論，在同樣是為了學生好的出發點裡頭，一起找到共好的方式，產生良性循環的教學風氣。在許永昌的努力下，學生參加技藝競賽表現經常獲獎，平均6成畢業生考上國立大學。
今年斗六家商不僅沒有受到少子化影響，招生甚至超額，不過許永昌不以此居功，認為這是全校教職員一起努力的結果。
在許永昌任教多年期間，曾有一名旁人眼中的問題學生，許在指導他機械模具時，心想「他鬼點子這麼多、活動量這麼大，不如栽培他當選手」，即使最後這名學生沒得獎，但許卻觀察，在準備競賽過程中，自己做事情的態度已影響他，他也開始慢慢變得不再叛逆。
多年後某天，許永昌在節目中看到法國料理主廚介紹，發現眼前的主廚「明明是我學生」，於是趕緊和對方聯繫，該名學生看到他也嚇一跳，邀請許到他的廚房參觀，從他廚房的規劃與精細的搭配，許永昌欣喜聽到這位學生告訴他，當年從機械轉行餐飲，把機械課堂上追求精確與熟能生巧的態度，運用在切菜備料上，讓每一個過程都是經驗與汗水累積而來的結果。
投身教育界38年，身邊許多同學都屆齡退休，許永昌對於學習的熱忱卻未曾降溫，對他而言，進修是一件「辛苦但有趣」的事情，不管是當學徒的時候在工廠跟著師傅學手繪，或是到大學學習電腦繪圖，他都抱持著同樣一顆上進心，每當學到了新的專業知識，就熱情地分享給業界的師傅、學校的師生，「看到身邊的人可以跟著一起成長，我就覺得很開心！」