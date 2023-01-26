張蘭被大S拉黑！見4人全家福崩潰 張穎穎幫腔：貪得無饜
大S和汪小菲前年離婚，兩岸婚姻失和後，汪小菲母親張蘭過年不休息，照樣現身直播間帶貨，只是三句不離前媳婦大S，刻意模仿她和韓星具俊曄拍攝時尚雜誌的動作，被網友嘲笑「又缺流量了」，才會拿前媳婦開刀，結果她不但沒收斂，今（25）日再度讓助理文文扮成具俊曄的媽媽，在直播時直接問對方「老太太對不起啊，2018年妳的小孫子沒留住怎麼辦呀？」造謠行為讓網友看不下去。
記者江芷稜/綜合報導
而她也透露想到大S就生氣，原因竟是大汪離婚後，她被前媳婦微信拉黑（封鎖）了，無法看到對方近況，但在過年期間卻又被無預警解鎖，看見大S與具俊曄等一家4口合影的新年照，隨後又被封鎖了，看著對方幸福模樣，讓她感覺被大S刻意挑釁，一口氣嚥不下去，索性在直播間模仿大S美照，利用前媳婦炒流量。
張蘭讓助理文文用圍巾當成頭巾，手裡拿著行李箱，假裝成具俊曄的媽媽，暗示大S與具俊曄很久之前就私下來往，竟拿大S第三胎流產當話題，猛問助理「2018年小孫子沒留住怎麼辦？」故意嘲諷大S，做法在網路引起熱議。
而汪小菲與新歡張穎穎，似乎也未分手，對於大S與具俊曄過得幸福，小女友也為他抱不平，網友發現她在私人朋友圈轉發大S新聞，評論「一家子噁心至極，貪得無饜」，疑似暗地為汪小菲發聲。