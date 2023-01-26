出境「免唾液PCR篩檢」遭質疑　指揮中心重申：絕無圖利

指揮中心說明，民眾前往部分國家需事先進行自費檢驗，係因入境國家之規定要求進行，相關檢驗屬於自費市場，自費檢驗費用經檢驗機構訂定後，須經所屬縣市主管機關核定並公布，絕無圖利之情事。
指揮中心指出，中國直飛入境臺灣旅客目前規定皆須於機場採唾液檢查PCR，機場採唾液篩檢係解決機場採檢動線及縮短旅客等待之權宜措施；至於PCR檢查費用涉及成本、試劑、人力、儀器，以及是否急件等，相關檢驗費用則由自費檢驗指定機構訂定，並經直轄市、縣（市）主管機關核定，屬自費市場機制。此外，唾液檢體與鼻腔、咽喉檢體在後端實驗室的PCR檢驗方法相同，且公費唾液核酸檢測與鼻咽核酸檢測的費用均為新臺幣3,000元，故檢驗費用多寡與檢體種類無關，絕無圖利之說。
指揮中心重申，國內新冠檢驗檢體仍以鼻咽檢體為主，必要時可採口咽，且依據針對多項研究之統合性分析結果，及近期瑞士發表針對Omicron的前瞻性臨床試驗，仍顯示鼻咽PCR之敏感度略優於唾液PCR，並建議唾液PCR用於定期追蹤採檢、大規模篩檢，如入境旅客於機場例行之篩檢等。指揮中心強調，指揮中心公布之「開放民眾自費檢驗 COVID-19申請規定」中，雖載明自費檢驗指定機構採檢時，檢測部位以「鼻咽或咽喉」為原則，但亦述明民眾有特殊需求時，得有例外做法，因此民眾若因特殊需求須採檢唾液PCR，可向醫療院所提出，醫療院所因民眾特殊需求而進行自費唾液PCR篩檢，亦合乎規定，目前指揮中心新冠檢驗指定之268家機構中約有3成的檢驗機構可做唾液核酸檢測，並由醫療機構自行依現有之設備、人力等評估較適宜之篩檢方式。
指揮中心提醒，民眾如有出國旅遊、經商或求學等需求，務必事前確認目的地國家之相關檢疫規定，避免因文件缺失或不符入境條件等因素而影響行程。（編輯：林莞茜）
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