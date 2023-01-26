黃偉晉日本泡湯大解放！養眼腹肌全看光 網嗨：立刻嘶吼
「五堅情」成員黃偉晉近日與朋友一起到日本旅遊，他苦等多日終於等到富士山「賞臉」，如願看見美景的他，興奮地和富士山合照，更曬出脫光衣服的「養眼泡湯照」，貼文及照片一出，已有5.5萬人按讚，網友紛紛留言：「新年大家一起脫」、「不得了」、「我立刻嘶吼！」、「心臟病發了啦」。
娛樂中心／綜合報導
黃偉晉近日到日本旅遊，不過前幾天天候不佳，讓他相當失望：「今天一早起我真的憂鬱，我以為我在陽明山，富士山你人呢？」甚至還因為沒和「完整」富士山合到照，臨時調整行程，「真的就差一個頭頂，為了要見到整個富，行程臨時做了調整，決定再留一天跟你拼了，雖然遇十年最強寒流還暴風雪警報？但我相信明天一定可以的」。
還好今（26）日富士山終於願意賞臉，讓他興奮直呼：「真的太美了，昨天還想說我人品是有這麼差嗎？明明我為人謙虛只是很會吵架，看到白茫茫一片我真的反省了一下？好但今天，謝謝！！！！我真的是一個很好的人。」接著PO出4張「養眼泡湯照」，只見他裸著上身，腹肌、胸肌一覽無遺，尺度超開，大方秀出好身材，再加上後方絕美富士山，讓網友「兩種風景」一次滿足，他也開心表示：「就是這個露天溫泉，讓我決定一定要臨時再待一天，一定要跟富一起泡到」。
貼文一出，立刻掀起熱議，網友們紛紛留言：「到底哪個才是最美的風景呢？」、「美到瘋掉！」、「心臟病發了啦」、「可以直接拍一組寫真集回來發欸」、「看了五分鐘才發現有山」、「新年大家一起脫」、「謝謝富」、「第一次留言：不得了」、「噢賣尬」、「我立刻嘶吼！！！！」、「我立刻要叫」、「富士山系列有夠讚」。（編輯：郭佩蓉）