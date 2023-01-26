高雄蓮潭燈會開幕　「ㄇㄚˊ幾兔」水陸雙主燈吸睛

2023高雄蓮潭燈會首次離開愛河，移師至指定觀光地區左營蓮池潭舉辦，今（26）日由陳其邁市長主持點燈儀式點亮蓮池潭，宣告活動正式盛大開幕，現場有萌翻大小朋友的水陸雙主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」、「尋找ㄇㄚˊ幾兔」，環潭步道各式燈飾作品、美食文創市集、街頭藝人表演與大家一起歡度春節。
記者鄭婷襄／高雄報導
今日開幕儀式由高雄地嶽殿代表性陣頭「吉勝堂八家將」演出，隨後鑽石點燈折射對面春秋閣五里亭、玄天上帝、龍虎塔三大燈區啟動燈光展演及煙火，象徵光耀未來、鴻兔大展。
本次高雄蓮潭燈會搭配燈光科技，展現出蓮池潭周圍的廟宇建築特色，以龍虎塔、春秋閣、玄天上帝神像為主體的「光舞蓮潭」結合光束、雷射及廟宇燈光，打造融合傳統廟宇宗教元素及現代青春跳躍的節奏，再搭配元帝廟30秒的煙火秀，讓民眾紛紛拿起手機記錄下美麗與絢爛的一刻。
高雄市長陳其邁說，今天初五，吃完飯要多運動一點，來賞燈剛好，提醒民眾搭乘台鐵、高鐵再徒步賞燈是最方便的，並祝福大家福兔迎祥，平安順利。
高雄市觀光局表示，燈會期間1月26日至2月5日也邀請民俗藝陣、傳統戲劇展演，輪番於蓮池潭周邊廟宇帶來充滿濃濃台灣味的精彩演出，明（27）日更邀請「明華園天字戲劇團」於左營孔廟櫺星門廣場表演，讓民眾於賞燈之餘也能欣賞多元的視覺饗宴。