今寒流南下越晚越冷！山區有降雪機會 一路冷到連假結束
中央氣象局表示，今（27）日寒流逐漸南下，清晨最低溫在高雄9.3度，各地低溫普遍落在12到15度左右，白天臺中以北及東北部回溫不明顯，高溫僅12、13度左右，其他地方影響不大，局部地區仍有接近20度左右的高溫，下半天比較明顯的冷空氣南下，各地越晚越冷，留意在臺中以北及東北部局部地區傍晚以後溫度就會降到10度以下，其他地方晚上大約落在11到14度左右，感受相當寒冷，請大家務必做好保暖工作；降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率較高，整天不定時有局部降雨，中南部大致上是多雲到晴的天氣，此外在北部及東北部2000公尺高山地區有零星降雪機率，另外也需提防山區道路結冰，請行車用路多注意安全，小心駕駛。
編輯中心/綜合報導
氣象局發布低溫特報，寒流南下，各地天氣轉冷，28日、29日寒流影響，各地天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號，請注意。
週六、下週日仍受寒流持續影響，這段期間各地天氣寒冷，入夜至清晨亦有輻射冷卻發生；週六東半部地區及大臺北山區有局部、零星的降雨，下週日縮至花東地區有零星降雨，此外，週六北部及東北部高山地區仍有零星降雪機率，道路仍有結冰的機會，行車用路請注意。
下週一起至下週三寒流減弱，各地白天氣溫回升，但下週二、下週三清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星降雨。下週四東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：倪浩軒）