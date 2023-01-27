推廣ESG轉型 超商、速食業加入「台北好社企」計畫
因應後疫情時代，台北市政府為了與民間企業一同推廣ESG（環境保護、社會責任、公司治理）與減碳等相關企業轉型，推動「台北好社企」計畫，至今已經有85家次的社會企業成長茁壯、131件永續合作、創造超過3億元產值。北市產業發展局也舉例，超商7-11、國泰金控以及速食業者漢堡王，都積極進行ESG企業轉型。
記者丁上程／台北報導
產發局表示，7-11超商企業近年致力減塑行動，透過「台北好社企」計畫連續兩年與社會企業Story Wear、非營利組織中華民國腦性麻痺協會三方攜手，回收門市超過6,000公斤的寶特瓶鮮乳空瓶、結合3,400碼廢棄仔布料，由Story Wear設計成時尚包袋，並賦能腦麻兒童與插畫家共同繪製圖樣、交予近百位弱勢家庭媽媽縫製生產，最終將產品上架進行預購販售。
至於金融業中也有積極推動ESG轉型的業者，產發局表示，國泰金控則與太陽能全民電廠平台陽光伏特家合作，結合「員工減重」、「大地減碳」、「社會共融」三要素，鼓勵旗下員工每減重1公斤，公司即捐出100元作公益基金購買太陽能板，並由陽光伏特家協助用於推動族群文化保存與社區長者健康促進。
而在台灣經營已久的速食業者漢堡王，於三年前開始參與「台北好社企」計畫，在計畫協助下認識許多實踐ESG的創新方式，並經評估後攜手培育流浪犬成為療癒狗老師的心輔犬團隊展開短中長期合作討論。此次合作中，漢堡王透過資金挹注與貼紙宣傳，讓心輔犬團隊不僅獲得充足資源與人力，來服務財團法人台灣肯納自閉症基金會的孩子，也發揮通路影響力號召更多消費者支持流浪犬及特殊族群的議題。
產發局強調，「台北好社企」計畫執行8年來，透過諮詢輔導、資源媒合、對外溝通等行動，陪伴社會企業在食農創新、環境保護、減碳循環、社會共融、醫療照護、教育創新等六大議題積極尋找創新的解方與可能，期待將世界不永續的風險化為轉機與商機。期待不遠的將來，將有更多社會企業的優質產品與服務走進消費者的生活中，攜手政策、企業、民眾等多元角色共創永續的未來。