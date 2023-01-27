一代歌后黯然引退！離婚回老家遭親弟施暴　患嚴重憂鬱症

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離開上海後，金煒玲與小15歲的老公認識，進而相戀、結婚生子，她也開始經商，開茶酒樓，以為生活從此一帆風順，沒想到生意卻開始出現問題，與老公意見分歧，最後鬧的離婚收場，獨身回到上海老家，卻是另外一個惡夢的開始，弟弟認為她紅的時候沒嫁給有錢人，如今都是自作自受，弟弟甚至動不動就對她施暴，有一次還打到她有輕微腦震盪，她也因此罹患嚴重抑鬱症，試圖輕生2次，她透露：「腳都伸出去了，是11歲的女兒拉住了我。」
努力討生活的金煒玲，還曾當過保母，但依然不放棄任何的演出機會，她參與第一季的《中國達人秀》，雖然沒有晉級，可已經受到了關注，之後更出現在《中國好聲音》、《中國夢想秀》上，回歸到大眾視野，而生活低調的她，只會在微博發表她練唱的貼文，不過最近一次更新已經是去年5月了。
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