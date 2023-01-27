周星馳抽有緣人送春聯！賈靜雯成幸運兒 「他」獲選哭了
影壇的「喜劇之王」周星馳，新年改走親民作風，不但在IG開放影迷們許願，春節更揮毫寫下20張春聯，要送給心中的有緣人，吸引粉絲們踴躍留言，他今（27）日在限時動態公布得獎者，包括金馬影后賈靜雯、陳冠希等人都雀屏中選，連《木躍4超玩》的製作人百祥也幸運入列，不過他留言時放話被選中要表演吃桌子，星爺竟回覆要他「請表演」！
記者江芷稜/綜合報導
新年新氣象，周星馳在春節秀出親手揮毫寫春聯的影片，滿桌子的「心想事成符」，要送給粉絲祝福願望成真，強調會從留言選擇「有緣人」贈送，迅速吸引逾14萬人按讚，他從中選擇20位，第一個幸運兒就是賈靜雯，星爺以「有緣千里能相會」7字回覆，將墨寶送給影后留念。賈靜雯得知喜訊，在IG限動表達興奮心情，「天啊，這是真的嗎？我太幸運了吧！」
而《木躍4超玩》裡鬼點子超多的製作人百祥，留言表示若被抽中，會繪製「神鳥鳳凰圖」回贈，再加碼表演電影《超級學校霸王》裡的陳百祥吃大理石桌子，超級無厘頭的承諾果然吸引到星爺，他得知被偶像翻牌後，心情相當為難，驚呼「天啊星爺翻牌了，看來星爺剛開始用網路，會被祭品文釣到，我現在開心又傷腦筋」，還連發10多個哭泣表情符號，顯示哭笑不得的心情。