自信做出成績！蘇貞昌稱陳建仁「暖男」 用這句台語祝福
民進黨去年底敗選後，2個月來內閣改組議題受到國人關注。總統蔡英文今（27）日上午10時於總統府舉行記者會，正式宣布由前副總統陳建仁接任行政院長，並於31日上任；現任行政院長蘇貞昌在任期超過4年後，將於30日率領內閣團隊總辭，正式交棒。蘇貞昌表示，4年來時間過得好快，感謝國人支持、總統信任，行政團隊是有些成績，也有些還要再改進；以陳建仁的學經歷及暖男特質，必能做出更好的貢獻，蘇貞昌也特地轉頭面向陳建仁，以台語說「要加油喔」。
記者黃宣尹／台北報導
內閣改組議題近2個月來受到廣大討論，現任行政院長蘇貞昌本月19日下午在立法院通過112年度中央政府總預算案後，赴總統府向蔡英文請辭，蔡英文隨即於春節期間進行內閣改組相關徵詢作業，最終敲定由陳建仁接棒閣揆，並於今日上午於總統府內召開記者會正式宣布。
今日記者會包含蔡英文、陳建仁、蘇貞昌、將離任的總統府秘書長李大維、總統府副秘書長黃重諺都出席。在蔡英文首先發表談話時，蘇貞昌、陳建仁時不時交頭接耳，互動密切。
在蔡英文發表談話後，蘇貞昌致詞表示，時間過得好快，4年前也同樣這一個台，蔡英文把艱鉅的行政院長任務交給自己，那確實是繁重的工作。台灣面對的挑戰一件一件來，從非洲豬瘟、百年大旱、世紀病毒、戰爭、通膨，一個一個的難關，而沒日沒夜的攻防，各種大大小小無所不在的事務，非常非常地繁鉅。
蘇貞昌表示，非常感謝國人同胞的支持、蔡英文的信任、立法院的指教和支持，以及行政團隊的全力以赴，是有做出一些成績，這一點行政院長和總統彼此之間，最知道彼此的辛苦。不過囿限於自己的能力，有一些確實做得還是不夠好，還有很多應該再改進，可以再加強的地方。
他表示，今天蔡英文要任命陳建仁擔任行政院長，以陳建仁的暖男、樂於貢獻的特質，以及其豐富的學經歷，和對於各方面事務的熟稔，跟對蔡英文的瞭解和配合，在國人的期望下，相信帶著行政團隊，必能展開一番新局，必能做出非常更好、更大的貢獻，「所以我由衷地祝福未來的陳院長」，隨後蘇貞昌也特地轉頭面向陳建仁，以台語說「要加油喔」。
蘇貞昌最後說，相信未來行政院在陳建仁帶領下，奉蔡英文之命，在各方面一定能做得更好，讓台灣更好。他也表示，自己非常地期待，希望如有任何要各方面來努力的地方，力量雖小，無不盡力，總是希望台灣更好，天佑台灣。