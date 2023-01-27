女星自爆洛杉磯驚魂記！險捲入10死槍擊案：不敢再想了
過年難得休長假，不少明星們選擇出國旅行，女星鍾欣怡卻在美國上演洛杉磯驚魂記，前往中國城用餐時差點遇上槍擊大戰，所幸她第六感超敏銳，感覺氣氛不太對勁，在事發前一刻離開當地逃過一劫，可惜返台前夕又遇到天氣驟變，班機臨時被取消，讓她相當無奈。
記者江芷稜/綜合報導
鍾欣怡和老公孫樂欣一家四口前往美國洛杉磯旅行，到當地的第二個晚上，孫提議去中國城跟Monterey Park嘗鮮吃晚餐，結果接近目的地時，周邊商家大多都休息了，街道顯得空蕩蕩的，只剩幾間餐廳大排長龍，她神奇的第六感感到不安，決定放棄覓食，「還是算了～人多的排到我們都幾點了，孩子也會非常餓！那些沒有人的餐廳我也不會帶孩子去、吃了不合口味心情更差，要不就外帶麥當勞將就一餐吧」。
她透露當下感受到詭異氣氛，決定外帶麥當勞漢堡、薯條回家吃，沒想到離開1小時後當地發生大規模槍戰，造成10多人傷亡，一家人跟危險槍擊案擦身而過，隔天才知道當地事故，她直呼真的很幸運，「若是我們堅持在那裡用餐後才離開，那時間不就會恰巧……不敢想……整個雞皮疙瘩了起來」。
她表示並非汙名化洛杉磯很危險，只是當媽媽後特別小心，感覺氣氛不對就會火速離場，特別叮嚀網友們注意安全，不過稍後她又更新動態，曬出天氣晴朗的照片，無奈表示天氣明明很好，但是班機就是硬生生的被取消，原因是風太大了，一家人得拉著行李箱找地方住，驚魂記尚未完結。