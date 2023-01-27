陳建仁組新內閣 鄭運鵬：在蘇貞昌基礎加入「溫暖元素」
民進黨去年底敗選後，2個月來內閣改組議題受到國人關注。總統蔡英文今（27）日上午10時於總統府舉行記者會，正式宣布由前副總統陳建仁接任行政院長，並於31日上任。民進黨立委鄭運鵬對此表示，這次內閣改組，並不是現任院長蘇貞昌4年來有什麼大的政策錯誤，而是要在蘇貞昌建立的強韌基礎上，加上更多溫暖元素，新內閣可以更主動設定目標，因為新內閣的施政是人民是否願意在2024年再支持民進黨的依據，也是2024年新政府的政策綱領。
記者黃宣尹／台北報導
談及陳建仁接任行政院長，鄭運鵬認為，新內閣可以更主動設定目標，讓未來一年的施政方向與成果，成為國人願意再交給民進黨來繼續執政四年的依據，「新內閣施政就是2024新政府的政策綱領」。
他也說，過去3年，台灣的疫情控制優於世界各國，接下來的1年，新內閣要在世界景氣預期低迷的狀況下，拚出優於世界預期的經濟成績。在振興景氣的大前提下，也請新內閣對這3年來在疫情中受創嚴重卻很難在國家財稅制度中得到協助的自營業者，提供政策支援。
鄭運鵬表示，新內閣要延續蔡英文7年來在國際民主陣營所累積的能見度，在盟邦開拓出口產業合作基礎，尤其是容易被中國借題發揮禁止出口的農產品和加工食品等項目，我國應該可以用電子製造業的強項搭配行銷，經貿互惠。
鄭運鵬說，這次內閣改組，並不是現任院長蘇貞昌4年來有什麼大的政策錯誤，而是要在蘇貞昌建立的強韌基礎上，加上更多溫暖元素。他建議陳建仁除了院內公務，也請多多安排和國人可以面對面接觸的活動，越直接的方式越好。