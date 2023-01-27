國5上午9時就湧車潮！下午國道7大地雷路段一次看

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另高公局提到，今日9時33分，國1北向314.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時43分排除，造成後方車流回堵5公里；9時54分國1南向87.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道及外路肩，於10時15分排除，造成後方車流回堵4公里；10時28分國1南向82公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於10時37分排除，造成後方車流回堵3公里，均導影響整體車流甚鉅。
高公局預判，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路；建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
高公局提醒，應將車輛保養及檢查好，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。另建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間；務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離，為避免塞車分散車流，高公局也呼籲「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」