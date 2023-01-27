「原子少年」火星暖心事蹟全曝光！他們大方公開紅包數字
從選秀節目《原子少年》出道的「FEniX」由夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX與李承隆組成，日前推出新單曲《Fire Fighter》，並同時預告即將發行正規專輯。日前LiTV專訪FEniX，他們有別其他藝人，大方公開今年包多少紅包給長輩。
記者吳雨婕/綜合報導
聊到團員間誰最具備「正能量」時，他們一致公認是心思細膩體貼的團長MAX，夏浦洋說前陣子因節目錄影忙的不可開交，但MAX就會留言：「你不要覺得你影響到FEniX，你去做喜歡的事情都是很好的，他最後還講了一句說『他一直都在』，那時候看到…超感動！」李承隆也爆料MAX不僅對團員好，對工作人員也如出一轍，例如每回妝髮老師總是最先到現場準備，MAX都會主動問：「有沒有要吃什麼？要不要我去買？」
隨著演藝事業蒸蒸日上，俏皮問FEniX過年預計要包多少紅包給長輩？有別於其他藝人的含蓄，男孩們竟超誠實的把數字都報出來，身為團長的MAX一馬當先：「我家人應該是都不會在意，但會包個8888吧！」陳峻廷逗鬧說在媽媽心裡，自己就是最大的價值，因此預計要把自己包給媽媽，「可能包個6666！慢慢一步一步來，剛開始不要給自己門檻，後面工作越來越多時，我會慢慢...慢慢進位，明年直接五位數！」李承隆則想將心意轉為請家人吃大餐，讓大家能開開心心圍桌邊聊邊話家常；曹家齊覺得量力而為最重要，「不管裡面多少錢，他們都會非常開心，我自己如果要包的話應該也是6666。」最後夏浦洋表示之前都是靠家裡，就算包雙親也不會收，感性的他說：「今年開始有工作，希望就是包一點，讓爸媽知道我是有點成就的。我有努力在完成自己的夢想，然後可以用這個夢想養活自己，請他們不要擔心！」