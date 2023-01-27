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動漫節首日人潮擠爆！想逛先排2小時　5天展期估吸45萬人

▲解封後第一個大型實體動漫展2023國際動漫節今(27)日正式展開，活動也將邀請「AKB48」的台灣姊妹團體「AKB48 Team TP」共同演出炒熱現場氣氛。(圖／記者周淑萍攝)
▲解封後第一個大型實體動漫展2023國際動漫節今(27)日正式展開，活動也將邀請「AKB48」的台灣姊妹團體「AKB48 Team TP」共同演出炒熱現場氣氛。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

動漫迷衝一波了！第11屆「台北國際動漫節」於今(27)正式展開，於南港展覽館一館盛大登場，一連展出5天，活動將持續到1/31。《NOWnews今日新聞》觀察開展首日人潮相當熱絡，整個展館外圍排了長長人龍，會場內更是擠的水泄不通，可見動漫軟實力超強魅力。中華動漫出版同業協進會理事長、木棉花國際總經理康振木表示：「預估今年人潮會比去年的43萬人增加到45萬人次，其中又以前3天動漫迷搶限量商品，會是人潮高峰。」

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解封後的第一個大型實體動漫展第11屆「台北國際動漫節」，活動將於1/27~1/31於南港展覽館一館展開，這次活動廠商也誠意滿滿，號召95家廠商、520個攤位齊聚，同時於開幕當日，邀請日本最知名的偶像團體「AKB48」的台灣姊妹團體「AKB48 Team TP」共同演出炒熱現場氣氛。人潮帶來商機，根據中華動漫出版同業協進會秘書長高世樁表示：今年業績預計會從1.2億元提增到1.5億元。《NOWnews今日新聞》實際於開展當天於會場發現人潮比往年增加許多，實際詢問排隊民眾，光是要排進去熱門攤位像是木棉花、東立至少需要花2小時才能抵達入口處。所幸有人流管制，進入攤位後有較於寬裕的空間可以好好採買。

在後疫情時代，廠商也誠意十足的邀請國內外大咖名師助陣，將有33場簽名見面會及活動。 像是木棉花今年度重磅熱播新番《Lycoris Recoil 莉可麗絲》，觀看數突破500萬的驚人成績。乘著人氣飆升，力邀兩位女主角聲優「錦木千束」安濟知佳、「井之上瀧奈」若山詩音到場與粉絲互動。另外，「現象級」動漫

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》該動畫的兩大幕後推手—總作畫監督淺野恭司、製作人中武哲也，將於會中舉辦座談會。另有，《鏈鋸人》日本聲優見面會，男主角淀治「戶谷菊之介」和公安對魔特異4課長官真紀真「楠木灯」。台灣東販，邀請《菈菈的婚禮》作者．ためこう 老師舉辦首場簽名會。 

國境解封後首次開展的「ICHIBAN JAPAN日本館」在舞台區有來自「霸權社」WIT STUDIO的兩位動畫界大師級人物，將舉辦限量簽名會與現場創作；此外，久違的可愛偶像們將久違登台，像是來自日本、過去也曾在日本館登場的「霸天少女隊」、「虹彩征服者」、「Mirai Skirt+」、初次來台的Vtuber歌手「根本凪」、還有台灣的偶像團體「AKB 48 Team TP」等超過6組偶像團體現場表演，日本館攤位還有《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《Vivy -Fluorite Eye’s Song-》、《我的英雄學院》、2000年代JUMP三本柱的《火影忍者》、熱血運動作品《排球少年》等日本商品。

【2023第十一屆台北國際動漫節】 展覽資訊 

展出時間：2023年1月27日 (五) 至 1月31日(二) 10:00~18:00

展出地點：台北南港展覽館一館 (台北市南港區經貿二路1號) 

票 價：150元 

▲2023國際動漫節。(圖／記者周淑萍攝)
▲2023國際動漫節現場湧入滿滿動漫迷現場朝聖，官方預估5天會吸引45萬人潮。(圖／記者周淑萍攝)

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