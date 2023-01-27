動漫節首日人潮擠爆！想逛先排2小時　5天展期估吸45萬人

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在後疫情時代，廠商也誠意十足的邀請國內外大咖名師助陣，將有33場簽名見面會及活動。 像是木棉花今年度重磅熱播新番《Lycoris Recoil 莉可麗絲》，觀看數突破500萬的驚人成績。乘著人氣飆升，力邀兩位女主角聲優「錦木千束」安濟知佳、「井之上瀧奈」若山詩音到場與粉絲互動。另外，「現象級」動漫
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》該動畫的兩大幕後推手—總作畫監督淺野恭司、製作人中武哲也，將於會中舉辦座談會。另有，《鏈鋸人》日本聲優見面會，男主角淀治「戶谷菊之介」和公安對魔特異4課長官真紀真「楠木灯」。台灣東販，邀請《菈菈的婚禮》作者．ためこう 老師舉辦首場簽名會。
國境解封後首次開展的「ICHIBAN JAPAN日本館」在舞台區有來自「霸權社」WIT STUDIO的兩位動畫界大師級人物，將舉辦限量簽名會與現場創作；此外，久違的可愛偶像們將久違登台，像是來自日本、過去也曾在日本館登場的「霸天少女隊」、「虹彩征服者」、「Mirai Skirt+」、初次來台的Vtuber歌手「根本凪」、還有台灣的偶像團體「AKB 48 Team TP」等超過6組偶像團體現場表演，日本館攤位還有《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《Vivy -Fluorite Eye’s Song-》、《我的英雄學院》、2000年代JUMP三本柱的《火影忍者》、熱血運動作品《排球少年》等日本商品。
【2023第十一屆台北國際動漫節】 展覽資訊
展出時間：2023年1月27日 (五) 至 1月31日(二) 10:00~18:00
展出地點：台北南港展覽館一館 (台北市南港區經貿二路1號)
票 價：150元