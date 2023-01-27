賴清德謝蘇貞昌　讚新院長陳建仁科學家精神解決問題

民進黨敗選後內閣改組議題受到關注，總統蔡英文今（27）日上午總統府舉行記者會，正式宣布由前副總統陳建仁接任行政院長，正在高雄參香並發放福袋的副總統賴清德表示，要向蘇貞昌院長說聲感謝、辛苦了，也替新任的陳建仁陳院長加油，希望他發揮科學家務實、理性的精神，逐項解決國內外所面臨的各種問題。
記者鄭婷襄／高雄報導
對於內閣改組，新內閣成型，賴清德說，首先要感謝蘇貞昌院長，4年的任期，積極任事率領團隊，不僅僅成功守住了非洲豬瘟，也將 covid-19 的疫情對台灣的衝擊降到最低，蘇院長也務實的面對國內的各項挑戰，包括人口老化、少子女化，以及年輕人所面對的總總社會問題，讓總統有更多的餘力可以去處理外交、國防、兩岸的問題，也讓台灣在國際上得到的更多的空間，蘇院長更在國內推動各項建設，所以說成就斐然，那今天卸下重擔，「我要向蘇貞昌院長說聲感謝，蘇院長您辛苦了」。
賴清德認為，國內目前面對另外的挑戰非常多，問題也非常大，在這種狀況之下，陳副總統願意來擔起重任，大家內心都非常感激，陳建仁副總統是一個宗教家、具有宗教家的慈悲，他是也是一個科學家，有科學家理性、務實的精神，非常希望陳建仁副總統未來能夠率領團隊，除了完成蔡英文總統所交付的各項使命之外，也能夠展現宗教家慈悲的精神，帶給社會溫暖跟關懷，並發揮科學家務實、理性的精神，逐項解決國內外所面臨的各種問題，讓國家可以持續進步，讓人民可以長治久安，「陳建仁陳院長加油」。