小甜甜暗酸宋逸民「愛假扮神」！教友冷眼提醒：嚴重控訴
曾是「藝起發光」協會理事長的黃國倫，雖已離開該教會，但傳遞福音的腳步不停歇，經常巡迴各地表演，對外宣傳教義，他和寇乃馨夫妻倆今（27）日現身機場，要出國舉辦福音演唱之旅，小甜甜（張可昀）發聲祝福他們一路平安，卻也暗酸宋逸民等人「愛假扮神」，嘲諷意味十足。
記者江芷稜/綜合報導
寇乃馨透露，這是新年的首次飛行，要和逸祥等人飛往馬來西亞和新加坡，開始連續10場福音演唱之旅，看到人山人海的機場，好久沒見過這等場面，包括林利霏、阿Ben等教友都給予祝福，小甜甜說：「謝謝乃馨姐跟國倫老師，還有逸祥，這麼努力的傳揚福音，讓那些前陣子誤解我們信仰的小羊都能回家，更能讓大家明白『人』跟『神』完全不一樣！只是太多人愛假扮神了，真的謝謝你們的努力」。
由於寇乃馨是資深牧師寇紹恩的姪女，小甜甜關懷長者，詢問寇牧師身體狀況，希望對方早日康復，寇乃馨也回覆，寇牧師很關心小甜甜，希望她和家人都能好好的。不過，小甜甜指控「有人假扮神」，字眼相當嚴重，有人安慰她還好沒被「假神」絆倒，也有教友叮嚀「假扮神是很嚴重的控訴。有一天我們都要面對神的審判。如果妳還信神，停止這種外邦人的言語」、「別再口舌之爭了，一堆人問我，你們基督徒還不是跟其他宗教一樣」，要小甜甜謹言慎行。