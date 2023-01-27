中職／台鋼雄鷹隊史首開訓　洪總：讓球隊成為球迷驕傲

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開訓典禮現場也揭曉了台鋼雄鷹隊史第一套主、客場球衣，並公布了全新的球隊商品，台鋼集團的會長謝裕民致詞時透露，新的一年還會有隊徽、隊歌以及球衣的徵選，也會對於球場進行維修，除了帶給球迷好的看球環境外，同時希望選手們能共同努力，打出好成績，呈現給球迷好觀感。
高雄市副市長史哲也透露，市府對球隊會有三個面向的支持，包含提升票房觀眾參與、針對球場整修補強，會邀請總教練洪一中共同巡視球場的不足進行改善，以及會把澄清湖棒球場附近規劃成園區，使其成為都會區最大的棒球場。
台鋼雄鷹董事長王炯棻則針對球隊新賽季口號「雄新壯志」作出解釋，希望從「高雄」出發，並以「新」球隊、面臨「新」挑戰、成為中職「新」氣象、帶給球迷「新」感受與「新」感動，加上拓展「新」事業等重點作為球隊標語的由來，也透露會投注更多資源在體育事業，希望雄鷹的加入能讓中職更活化、更熱鬧。
介紹總教練洪一中出場時，現場球迷就傳出一陣歡呼，讓他坦言一年沒聽到這樣的歡呼聲了，聽了很感動，再次回到高雄執教，非常興奮、快樂，並且感到親切感，會盡最大努力把「幼鷹」訓練成「兇猛的老鷹」，再次返台執教的日籍教練橫田久則則說，希望藉由自身經驗強化球隊，幫助球隊拿下總冠軍，並且成為南部球迷都喜愛的球隊。