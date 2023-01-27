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中職／台鋼雄鷹隊史首開訓　洪總：讓球隊成為球迷驕傲

▲台鋼雄鷹今天舉行開訓典禮(圖/記者簡名杉攝)
▲台鋼雄鷹今天舉行開訓典禮(圖/記者簡名杉攝)

記者簡名杉/高雄報導

中華職棒第六隊台鋼雄鷹今天在高雄澄清湖棒球場舉行隊史首次開訓典禮，不只許多市府貴賓蒞臨，現場還吸引了超過百位球迷共襄盛舉，再次回到高雄執教的總教練洪一中致詞時直言「會努力讓這支球隊成為南部球迷的驕傲」。

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開訓典禮現場也揭曉了台鋼雄鷹隊史第一套主、客場球衣，並公布了全新的球隊商品，台鋼集團的會長謝裕民致詞時透露，新的一年還會有隊徽、隊歌以及球衣的徵選，也會對於球場進行維修，除了帶給球迷好的看球環境外，同時希望選手們能共同努力，打出好成績，呈現給球迷好觀感。


高雄市副市長史哲也透露，市府對球隊會有三個面向的支持，包含提升票房觀眾參與、針對球場整修補強，會邀請總教練洪一中共同巡視球場的不足進行改善，以及會把澄清湖棒球場附近規劃成園區，使其成為都會區最大的棒球場。


台鋼雄鷹董事長王炯棻則針對球隊新賽季口號「雄新壯志」作出解釋，希望從「高雄」出發，並以「新」球隊、面臨「新」挑戰、成為中職「新」氣象、帶給球迷「新」感受與「新」感動，加上拓展「新」事業等重點作為球隊標語的由來，也透露會投注更多資源在體育事業，希望雄鷹的加入能讓中職更活化、更熱鬧。


介紹總教練洪一中出場時，現場球迷就傳出一陣歡呼，讓他坦言一年沒聽到這樣的歡呼聲了，聽了很感動，再次回到高雄執教，非常興奮、快樂，並且感到親切感，會盡最大努力把「幼鷹」訓練成「兇猛的老鷹」，再次返台執教的日籍教練橫田久則則說，希望藉由自身經驗強化球隊，幫助球隊拿下總冠軍，並且成為南部球迷都喜愛的球隊。

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