寒流來襲、取暖費用飆漲！韓國民眾、業者齊叫苦

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一般民眾生活不好過、弱勢群體更不樂觀，雖然韓國政府和地方自治團體，都有相繼出台一些補助方案，如擴大能源券使用、天然氣費用折扣等等，但相較於持續飆升的物價，仍顯不足。
在首爾經營餐廳的柳姓業者透露，上個月光煤氣費用就要75萬韓元（約新台幣1萬8千元），比平時多出約40萬韓元（約新台幣9千元），由於最近實在太冷，為了擔心水管結冰，不定時得打開熱水流通，加上要提供溫暖的室內空間才能吸引顧客上門，所以根本省不了錢，更別提食材、人力成本也都在上漲。
慘的還有三溫暖業者，冬天本應是大發利市的季節，但在京畿道水原市經營三溫暖的朴姓業者表示，自己雖然在新冠疫情中咬牙撐了下來，但日前收到包括暖氣費在內的管理費，竟高達1500萬韓元（約台幣36萬），比上個月增加了近300萬韓元（約7萬3千元台幣），儘管冬天生意不錯，每天至少都能迎來70至80位顧客，不過能源價格飛漲，利潤幾乎所剩無幾。
業主們聲稱，天然氣、電力是中小企業營運的基本要素，但在針對弱勢群體的措施中，中小企業卻被忽視，希望政府也能推出針對小型企業的保險制度，包含在寒流來襲時，補貼過高的供暖費用，以及風災、水災保險等，讓他們可以更安心的做生意。