動漫節粉絲總動員扛行李箱掃貨 福袋大熱門：緊急補貨！
解封後第一個大型的實體動漫活動-第11屆台北國際動漫節於今(27)～1/31為期5天在南港展覽館一館開展，為搶限量商品，動漫迷們早早就出動，擠爆活動現場。《NOWnews今日新聞》實際詢問現場排隊民眾，想要搶購東立限量版輕小說的周小姐26日晚間11點就來夜排，還準備3咖行李箱來裝戰利品，錢包裝了6萬元要來掃貨；還有徐先生和同事一行人，目標就鎖定在木棉花，一早準備開搶《Lycoris Recoil 莉可麗絲》福袋。
記者周淑萍/綜合報導
動漫節福袋因產品價值高且限量販售，往往是動漫迷在動漫節重點下手目標，以今年最大攤位且旗下擁有眾多熱門大作的木棉花來說，今年一共推出7款福袋，包含現象級大作的《SPYXFAMILY間諜家家酒》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《刀劍神域Progressive》、《戀上換裝娃娃》，以及超高討論度新番福袋《86-不存在的戰區-》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《怕痛的我，把防禦力點滿就對了》，福袋售價800~1200元不等，但卻可以擁有最高超過2000元的等值商品。
記者實際在木棉花攤位走一圈，真的只能用「寸步難行」來形容，光要進入攤位就要排隊2小時，福袋區外圍也擠滿動漫迷，且因為太多人，不少動漫迷擔心購買到的福袋紙袋會折損，乾脆直接把福袋頂在頭上，形成了一個頗有趣的現象。木棉花因銷售速度太快，行銷吳俊樺表示：「銷售速度超乎預期的快，緊急加快速度補貨，現場7款福袋以《SPYXFAMILY間諜家家酒》最為熱銷，《Lycoris Recoil 莉可麗絲》則是討論度相當高的作品。」
此外，因開展第一天還在春節期間，不少人領了紅包後第一時間就衝到動漫節掃貨，像是來自新竹的周小姐就和家人拖了3咖大行李箱於26日晚間就來夜排，除了幫自己買也幫朋友代購，首衝東立輕小說強作會場限定版《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事7》，周小姐說準備6萬元來採買。還有徐先生和同事早上7點和一起進場，預算2萬元，木棉花的《Lycoris Recoil 莉可麗絲》是首要目標。還有貼心男友陪女友衝動漫節掃貨，大包小包成為活動置物櫃。