「小林依晨」譙泰國黑警！爆臨檢勒索2.5萬 掀觀光戰火
有「小林依晨」之稱的32歲女星安于晴，去年底至年初到泰國旅遊跨年，返國卻控訴遇到黑警臨檢勒索2.7萬元泰銖（約2.5萬元台幣），直呼感覺被搶劫了，連想用手機錄影存證都被攔阻，感嘆泰國很黑暗，叮嚀觀光客要小心，事後有泰國網友向她道歉，並將她的IG發文翻譯成泰文，在當地引起關注，官方表明要嚴查，事後成了各說各話。
記者江芷稜/綜合報導
安于晴月初在IG分享泰國旅遊經驗，描述她搭車時被警察臨檢，以各種理由指稱犯罪，由於語言不通僵持不下，耗了1個多小時，才明白對方只是要錢，自稱是「比較貴」的警察，最後避開攝影鏡頭，拿了2.7萬元泰銖給警察才能離開。
她認為警方利用觀光潮搶錢，指計程車跟警察是勾結好的，有些人會刻意將遊客載到臨檢站，讓警察吃豆腐搜身或要錢，導遊還告知她警察月薪不到兩萬元泰銖，才會靠這種方式從外國人身上拿錢，她身歷其境後感覺像是墨西哥毒梟電影 。
不過泰國警方否認勒索指控，反擊是安于晴4日臨檢時，被發現喝個爛醉，身上還沒帶護照，並帶有電子菸等違禁用品，加上語言不通，雙方越講火氣越大，才耗了1個小時，最後讓她們離去，全程合乎規定，並未有勒索金錢惡行。
安于晴得知泰國警方聲明後，今（27）日再度砲轟警察說謊，表示自己根本沒有喝酒，可以明確指認勒索的當事人，「現在泰國黑警想利用我洗白，因為危害他們利益？開始亂說一通」。她還上傳中國網紅花錢請警察機場開道、享受特權的影片，開譙「以後我花7000幫我開道，不要弄那麼麻煩好嗎？」語氣相當忿忿不平。