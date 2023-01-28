民眾黨新春節目　柯文哲爆：過年必找老柯、「他」會送禮

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節目一開始，黃暐瀚和黃揚明接連提出犀利問題，包括對於蔣萬安市府的首月施政表現、取消晨會等事件，請身為前市長與前副市長的柯文哲與黃珊珊點評；即將從台大退休、全心專注於黨務及2024總統大選的柯文哲會如何布局，又如何在藍綠夾殺間生存；以及2024總統大選的副手人選是否已有名單，會是柯郭配、柯侯配還是柯珊配。
柯文哲則表示，針對2024總統大選副手人選部分，他現在要開始想了，並強調副手最好要有互補性，「最好是女性、中南部、來自企業界或財經界。」而現場來賓也追問，身旁的黃珊珊是否有可能成為副手人選？對此柯文哲則坦言「我跟黃珊珊的同質性太高了」，至於針對2024立委選戰，會不會尋求黃珊珊的加入？柯文哲則直言和黃珊珊一直都是朋友，不需要提什麼結盟，自然就好。
犀利提問完後，眾人也在節目上回顧去年的政治十大金句，舉凡陳時中的「要怪就怪病毒」、蘇貞昌的「在那叫什麼」、高嘉瑜的「一屍五命」都紛紛上榜。而針對近期的「煎魚之亂」，黃珊珊也表示高嘉瑜及王世堅都是敢於說真話的人，尤其是自己多年的好友王世堅，一向都不是個會完全附和黨意的人，更直言「過年期間應該去拜訪他一下」。
而王世堅日前因為林智堅事件被圍剿、被迫出來道歉，黃珊珊也表示王世堅是很忠貞的民進黨黨員，如果連他的意見民進黨都無法接納，那民進黨真的是沒有希望了。而柯文哲也被問到，日前王世堅針對「加入民眾黨」一事進行回應表示「寧願去跳海」，柯文哲則笑著表示「王世堅也不是第一次跳海了，歡迎他跳海之後再加入民眾黨。」