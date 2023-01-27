跟進日本調降新冠等級？莊人祥：春節後「病例定義調整」

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針對此事，媒體詢問我國是否跟進效法，於5月調降新冠肺炎跟流感同級？莊人祥表示，尚未確定將新冠肺炎調降的時間點，不過農曆年後就會做「病例定義調整」，也就是改成只通報新冠重症病例，至於輕症病例的相關配套，就預計要等過年後持續討論，才能確認後續實施時間。
莊人祥進一步表示，由於病例通報業務主要集中在衛福部，少部分涉及其他部會，未來若只通報重症，那需要給付項目、輕症相關隔離等配套措施都需要調整，同時也有規劃確診者「5+n」的強制隔離政策，也會一併做調整「這是很大的變動」，因此會需要花很多時間處理配套以及和民眾宣導、溝通。
至於今日病例數較前幾日上升，莊人祥解釋「農曆年期間民眾相互交流感染、病例數增加，加上前幾日低報許多、今日病例數開始回補」，他預期回補時間可能會持續到下周，預估未來一周疫情可能再上升，但是否成為下一波疫情，還有待觀察。（編輯：林莞茜）
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