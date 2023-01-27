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跟進日本調降新冠等級？莊人祥：春節後「病例定義調整」

▲指揮中心發言人莊人祥表示，春節過後會先做「病例定義調整」。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥表示，春節過後會先做「病例定義調整」。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

近期傳出，日本政府計畫在5月8日調降新冠肺炎分類等級，降至季節性流感同級，屆時預估還會再大幅鬆綁防疫措施，針對此事，有民眾對是否跟進進行提問，對此，指揮中心發言人莊人祥今（27）日表示，春節過後會先做「病例定義調整」，再來才會輪到是否要將新冠肺炎的傳染病類別調整。

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綜合外媒報導，日本首相岸田文雄上週稱有在考慮在春季時，要把COVID-19的分類等級從目前的「第2類」調降為與流感相同的「第5類」，最快在5月黃金週長假之後的5月8日調降等級。

針對此事，媒體詢問我國是否跟進效法，於5月調降新冠肺炎跟流感同級？莊人祥表示，尚未確定將新冠肺炎調降的時間點，不過農曆年後就會做「病例定義調整」，也就是改成只通報新冠重症病例，至於輕症病例的相關配套，就預計要等過年後持續討論，才能確認後續實施時間。

莊人祥進一步表示，由於病例通報業務主要集中在衛福部，少部分涉及其他部會，未來若只通報重症，那需要給付項目、輕症相關隔離等配套措施都需要調整，同時也有規劃確診者「5+n」的強制隔離政策，也會一併做調整「這是很大的變動」，因此會需要花很多時間處理配套以及和民眾宣導、溝通。

至於今日病例數較前幾日上升，莊人祥解釋「農曆年期間民眾相互交流感染、病例數增加，加上前幾日低報許多、今日病例數開始回補」，他預期回補時間可能會持續到下周，預估未來一周疫情可能再上升，但是否成為下一波疫情，還有待觀察。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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