收假北上厚外套穿起來 一路下探7~9度「非常冷」到開工
今年春假一口氣連放10天，不少民眾為了避開人潮已經陸續北上收心，除了注意路況，收假天氣也不能大意，從初六(1/27)到初八(1/29)，將再次受到寒流影響，收假天氣會轉為乾冷，今(27)日開始一直到週日(1/29)氣溫直直落，溫度將一路向下探到10度以下，週一開工寒流減弱才會逐漸回溫，中央氣象局提醒，預測1/27晚間至1/28晨將出現各地最低溫：北部、東北部約6-8度；中部、花蓮、臺南、高雄、金門7-10度；屏東、臺東、澎湖10-12度。中南部民眾也要注意日夜溫差漸大，務必要注意保暖
記者周淑萍/綜合報導
今(27)日寒流南下，北部、東半部及恆春半島局部雨後轉多雲，中南部為多雲到晴，北臺灣氣溫白天逐漸降溫，其他地區白天是相對較暖的時間，晚上氣溫也下降。而在下週一(1/30)開工前的最後兩天春節假期(1/28、1/29)寒流持續影響，將會非常寒冷，1/28乾冷空氣南下，桃園以南多雲到晴，基隆北海岸、大臺北山區、東半部偶有些雨但不多；1/29各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部零星雨，偏乾冷中南部日夜溫差大，直到1/30開工寒流減弱，但氣象局提醒減弱不代表就變熱，而是每天慢慢的回溫，清晨溫度依舊冷，日夜溫差變大。
此外，如果想追雪，氣象達人彭啟明在FB上分享天氣風險李至晟提供的分析資料，因為中層後續有乾空氣移入，大致上還是典型的東北季風降雨分布，也就是基隆北海岸到東半部有短暫雨機會，其他地區則是大致穩定；因為這波冷空氣影響的時間不長，到了週末也就是收假期間，氣溫又會緩慢回升，水氣跟低溫並沒有辦法很好的配合在一起，只有今(27)晚明晨高山冰霰的機會較高，因此想追雪的朋友可能要靠運氣了。