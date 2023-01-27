初七國道地雷路段搶先看！國5「恐塞9小時」到晚間

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高公局進一步說明，今下午五堵、中壢、竹北、大溪、台中、台南系統、善化等路段壅塞，國5北向宜蘭坪林也持續壅塞，中部路段國1北向彰化路段有事故，造成回堵5公里，目前事故已排除，正在紓解中。
高公局預判，明重點壅塞路段包含國5南向南港系統至頭城路段，上午8時至12時車多壅塞、國1北向圓山至大華系統路段，上午10時至12時車多壅塞、國1南向楊梅至新竹與國3南向土城至關西，上午8時至12時也會有車多壅塞情形。
另國1北向苗栗至湖口路段、國3北向關西至大溪路段、國1北向西螺至埔鹽、國3北向竹山至中興路段、國3北向苑裡至香山路段，預計下午4時至晚間6時也會有車多壅塞，國5北向則是預計上午9時就會有車流出現，將持續到晚間6時，中部地區國1南向彰化至埔鹽系統、國3南向快官至霧峰系統預計上午8時至中午12時也會有車多壅塞情形。
高公局提醒，明日相關疏導措施包括15至20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。