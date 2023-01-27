陳明通請辭國安局長 王鴻薇：該好好面對學術醜聞了吧？
總統蔡英文今（27）日上午於總統府召開記者會，並且宣佈行政院長一職，由前副總統陳建仁接任。而在昨日晚間府方公布相關人士消息時，其中也宣布國安局長陳明通已經向總統蔡英文請辭，並由外交部次長蔡明彥接任。對此當初爆料林智堅論文案相關爭議的國民黨立委王鴻薇，今日也在臉書上PO文，要求陳明通在辭去局長一職且非教授後，應該好好面對學術醜聞相關問題。
記者丁上程／台北報導
王鴻薇表示，國安局長陳明通終於請辭，這一年多來，陳明通過去在學術上的醜聞，全民皆知，台大也因他有損名譽，過去他面對立委質詢時，對指導論文抄襲問題，推辭陳局長不回答陳教授的問題。「如今陳明通既不是陳教授，也已非陳局長，陳明通該好好面對了吧？」
王鴻薇強調，自己身為向台大學倫會檢舉陳明通的檢舉人，對於最後台大如何對陳明通所作所為給予裁決，至今台大沒有給予明確答案，「我仍會持續要求，不會讓他事過境遷，陳明通下台之後是不是還堅持林智堅是冤案？要給社會一個交代。」
至於針對接任行政院副院長的鄭文燦，王鴻薇直言，也經台大學倫會判定抄襲，第一時間自己也承認自己寫作有所瑕疵，陳明通身為指導教授，對於鄭文燦的論文抄襲，竟然予以通過，「而陳明通過去自己指導的173篇論文，到底有多少是抄襲的，要不要自己公開？」王鴻薇說，還是要讓社會大眾發現一件才認一件？陳明通應該向社會、學術界公開道歉。
王鴻薇說，陳明通的下台不是事情的結束，而是究責的開始，陳明通為人詬病的，是踐踏學術尊嚴，毀壞校譽，如今已沒有公職身分，「陳教授的問題，我希望陳明通一題一題回答社會大眾，也請相關單位追查到底，恢復社會良知，還給社會公平正義。」