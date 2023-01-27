農曆新年冷爆！寒流接連襲中日韓　專家：恐成新常態

麥卡錫訪台會如何？星媒：恐比裴洛西時更緊張、如臨懸崖

▲美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳出可能會在今年春天訪問台灣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳出可能會在今年春天訪問台灣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國政治新聞網站《Punchbowl News》近日曾引述知情人士報導，聲稱剛上任不久的美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），有可能會在今年春天訪問台灣，五角大廈正為此進行規劃。有新加坡媒體分析，若麥卡錫真的成行，帶來的影響不亞於去年裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，甚至會將台灣再次推向危險的懸崖邊。

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根據星國《聯合早報》報導，雖然美國國防部和麥卡錫辦公室都未證實有關報導，但作為一家報導華府決策動向的政治新聞網站，Punchbowl News的創辦人是美國國會前資深記者，在美國政壇的人脈不容小覷，可信度也不算低。如果麥卡錫真的訪台，那他將是繼裴洛西後，又一位訪台的美國眾議院議長，也是1997年以來第3位訪台的眾議院議長。

由於麥卡錫是共和黨籍，因此相較於同為民主黨籍的裴洛西，拜登政府要勸退麥卡錫的難度更高，或許因為知道踩不了剎車，所以五角大廈已在未雨綢繆，為麥卡錫可能的訪台做軍事保障準備。

至於麥卡錫的立場，訪台的政治利益是顯而易見的，身為美國政壇長期的對中強硬派，麥卡錫先前不僅曾力挺裴洛西訪台，還說若自己當上議長，也會訪問台灣。更何況，他在議長選舉的過程並不順利，需要盡快交出一些成績或兌現承諾，以鞏固自己的地位，不能讓人認為，面對中國，他比裴洛西更軟弱。

只不過，美國新任眾議長訪台，勢必會再次挑動兩岸和中美關係的敏感神經，中國作戰與武器裝備軍事專家王雲飛，24日曾在一篇評論中預測，如果麥卡錫訪台，解放軍將不會沿用裴洛西訪台時的樣本，而是會採取比上一次「更加全面、震撼的行動方式」，包括使用無人機穿越台灣、對台灣海峽的部分外島進行封鎖等。雖然這些還只是假設，但面對國內壓力，北京確實很難不做出強有力的反制。

報導最後提到，隨著美國總統選舉週期進入下半場，麥卡錫訪台預計不會是美國最後一手「台灣牌」，即便北京並不想真的訴諸武統，或是與美國撕破臉，可面對不斷加碼的刺激，中美護欄被衝破的機率還是有的，而台灣作為「地球上最危險的地方」，也很可能一次又一次被逼近懸崖的邊緣。

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