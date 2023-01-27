麥卡錫訪台會如何？星媒：恐比裴洛西時更緊張、如臨懸崖

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由於麥卡錫是共和黨籍，因此相較於同為民主黨籍的裴洛西，拜登政府要勸退麥卡錫的難度更高，或許因為知道踩不了剎車，所以五角大廈已在未雨綢繆，為麥卡錫可能的訪台做軍事保障準備。
至於麥卡錫的立場，訪台的政治利益是顯而易見的，身為美國政壇長期的對中強硬派，麥卡錫先前不僅曾力挺裴洛西訪台，還說若自己當上議長，也會訪問台灣。更何況，他在議長選舉的過程並不順利，需要盡快交出一些成績或兌現承諾，以鞏固自己的地位，不能讓人認為，面對中國，他比裴洛西更軟弱。
只不過，美國新任眾議長訪台，勢必會再次挑動兩岸和中美關係的敏感神經，中國作戰與武器裝備軍事專家王雲飛，24日曾在一篇評論中預測，如果麥卡錫訪台，解放軍將不會沿用裴洛西訪台時的樣本，而是會採取比上一次「更加全面、震撼的行動方式」，包括使用無人機穿越台灣、對台灣海峽的部分外島進行封鎖等。雖然這些還只是假設，但面對國內壓力，北京確實很難不做出強有力的反制。
報導最後提到，隨著美國總統選舉週期進入下半場，麥卡錫訪台預計不會是美國最後一手「台灣牌」，即便北京並不想真的訴諸武統，或是與美國撕破臉，可面對不斷加碼的刺激，中美護欄被衝破的機率還是有的，而台灣作為「地球上最危險的地方」，也很可能一次又一次被逼近懸崖的邊緣。