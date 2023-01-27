超暖！台中警當街跪地被拍下 真相曝光網狂喊：好感動
台中市北屯區初五（26日）發生一起自小客與重機車擦撞事故，82歲徐姓騎士摔倒在地，警方獲報後，由第五分局四平派出所的温姓、許姓員警趕抵現場，見老翁說話有氣無力但尚有意識，溫姓警員跪在一旁耐心安撫他的情緒，這一幕被路過民眾拍下，紛紛給予極高讚賞，超暖心的舉動也獲得家屬致謝。
編輯中心／綜合報導
據了解，事發於26日上午11時許，台中市第五分局四平派出所獲報在北屯區崇德與崇德10路口有車禍事故，員警温大慶、許弘育到場處理，發現現場為一台自小客與重機車擦撞，而機車騎士徐姓老翁當時面部朝天躺在馬路上，一動也不動尚有意識，兩警立刻在故現場後方進行警戒、管制、疏導車流，温大慶則撥打119叫救護車，但因老翁說話有氣無力，溫員便一直跪在老翁身旁，耐心安撫其情緒並詢問年籍資料後再通知家屬，直至救護車抵達後才將老翁送往中港澄清醫院救治。
而當時溫員跪地安撫傷者的畫面，原本讓路人擔心不曉得發生什麼事，但在得知真相後，不少民眾直喊好暖心，並PO上網與網友分享，吸引眾人按讚分享，並留言感謝員警的體貼，讓他們很感動。
台中市第五分局也提醒民眾，當前警方「加要重要節日」重點工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸為遵循目標，對於重大交通違規及酒後駕車等惡性違規必將嚴格取締，維護交通安全是所有用路人的責任，春節飲宴聚餐機會增多，呼籲民眾酒後應搭車或請代駕，千萬不要心存僥倖駕車上路。（編輯：林莞茜）