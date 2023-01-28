前瓦格納傭兵指揮官憶戰場慘況　親睹俄逃兵遭槍殺

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麥維德夫先前「不認同」警方對於確保他人身安全所採取的舉措，他昨天從拘留所獲釋後，目前居住在挪威首都奧斯陸一處秘密地點。
委任律師里斯內斯（Brynjulf Risnes）告訴路透社，麥維德夫去年秋天為瓦格納集團作戰時，見到一些「極其可怕」的情況。
里斯內斯受訪時引述麥維德夫所言，說麥維德夫目賭「戰友在他眼前遭到槍殺，因為他們試圖逃跑」。
麥維德夫的律師說，麥維德夫正「慢慢從發生的事件中走出來」。
里斯內斯指出：「他的生活已經有很長一段時間相當混亂、危險且承受極大壓力，當然，去年秋天他和瓦格納集團在烏克蘭的那段時期更是如此。」
「但是在那之前，他的生活當然也並不容易。」
俄軍11個月前入侵烏克蘭以來，數以千計烏克蘭平民遭到殺害，數以百萬計民眾流離失所，一些城鎮也化為廢墟。
里斯內斯說，負責調查戰爭罪的挪威國家刑事警察機構Kripos已就麥維德夫在烏克蘭的遭遇展開訊問，且將持續進行訊問。
里斯內斯指出，挪威赫爾辛基委員會（Norwegian Helsinki Committee）和克隆尼正義基金會（Clooney Foundation for Justice）等其他組織也有意對麥維德夫進行訪談。
里斯內斯表示：「主要就是要協調好，就不必同樣的問題問個5遍10遍。」（譯者：李佩珊/核稿：林治平）1120127