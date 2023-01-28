收假前收心！LINE「5招整理術」斷捨離　兔年開工更順暢

我是廣告 請繼續往下閱讀
你有貼圖囤積症嗎？貼圖的愛好者，一年裡買上了不少貼圖，而有些貼圖其實很久不會用，有些流行語再傳出去自己也會尷尬吧！喜新厭舊的貼圖控，來把舊貼圖刪一刪，順便調整一下喜好順序，讓兔年貼圖戰更加順手。
路徑：LINE主頁右上角「設定」（小齒輪圖示） > 貼圖 > 變更順序 / 刪除貼圖
📍整理好友/群組清單
LINE好友數和群組沒有千至少也有百，有些群組就是為了應付一次的會議，收假前可以來一次大掃除，把久沒有用的群組和根本不知道是誰的好友刪除吧！
刪除好友路徑：長按欲刪除的好友>選擇「刪除」
退出群組路徑：長按欲退出的群組>選擇「退出群組」
📍清除快取，釋出手機空間
LINE收到的照片、語音訊息、檔案等，難免會增加LINE應用程式所佔的手機空間，同時也會累積快取（Cache），想幫LINE瘦身，就要立即刪除快取並釋放手機空間，讓你新的一年用LINE順順順！
路徑：LINE主頁右上角「設定」（小齒輪圖示）> 聊天 > 刪除資料 > 清除
📍自動備份聊天記錄
備份真的非常重要，如果預先設定好自動備份，等於默默幫聊天記錄保了險，當手機不慎遺失就能自動找回寶貴的聊天記錄，雖然依舊無法支援跨系統完整移轉，但LINE還是有默默的進步，目前跨系統可以自動回覆兩週的聊天紀錄，也是不錯啦！
路徑: LINE主頁右上角「設定」（小齒輪圖示）> 聊天 > 備份聊天記錄/備份及復原聊天記錄 > 自動備份頻率
📍帳號健檢
確認自己的LINE帳號，有完整設定好三個項目：電話號碼、電子郵件帳號、密碼，或完成Facebook/Apple ID帳號認證。都有設定好的話，不但日常使用更安心，更換裝置時，也會更加流暢，但要注意每組電話號碼與Email，只限設定在一個LINE帳號上，因此，不要把電話號碼與Email「借」給別人綁定。
路徑: LINE 主頁右上角「設定」（小齒輪圖示）> 我的帳號