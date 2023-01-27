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Podcast破150集！蘇巧慧揪4歲聽眾錄音　提倡從小說台語

▲蘇巧慧經營台語說故事Podcast頻道，倡導台語教育從小做起。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲蘇巧慧經營台語說故事Podcast頻道，倡導台語教育從小做起。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨立委蘇巧慧經營Podcast頻道有成，至今已推出超過150集，一句「歡迎收聽《水獺媽媽巧巧話》，我是水獺媽媽，巧慧阿姨」成為聽眾熟悉不過的開場白。蘇巧慧在年前特別發起「徵選小夥伴」招募活動，邀請三位3至8歲的小朋友共同錄製台語唸謠，她表示，2年多來不斷收到各地小粉絲表達想要一起參與錄Podcast的請求，這次邀請多位小夥伴共同錄製台語唸謠，孩子們的流利台語更讓他備感驚艷，「台語教育真的要從小做起」。

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▲蘇巧慧經營台語說故事Podcast頻道有成，日前請來小小聽眾一同錄音。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲蘇巧慧經營台語說故事Podcast頻道有成，日前請來小小聽眾一同錄音。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
蘇巧慧表示，過去一年不斷有家長私訊粉專，不僅表達全家人對頻道的喜愛與支持，也有許多家長表示希望讓家中孩子一同錄製節目，甚至還有家長直接寄來小朋友的真情錄音，並在錄音中對「水獺媽媽」大方告白，「謝謝水獺媽媽，你說的故事都很好聽！」、「我每天都有聽你說故事」。

蘇巧慧說，聽到小粉絲的告白真的很開心，為了回饋小粉絲們的支持，更促使他在過年前舉辦「徵選小夥伴」招募活動，邀請小朋友一起在Podcast中獻聲。

「放輕鬆，123（pàng khin-sang, tsit nn̄g sann）、愛哭囡仔變無去（ài-khàu gín-á piàn bô--khì）、逐家攏是好笑面（tak-ke lóng sī hó-tshiò-bīn）」，為了招募小夥伴，蘇巧慧也親自示範一段招募活動的徵選指定題目，並特別參考先前曾錄製的國語童書《愛哭公主》，擷取片段內容並轉為台語版本。

製作團隊助理透露，當蘇巧慧聽見參加徵選的小朋友們個個發音標準、聲音表現生動時，當場忍不住驚呼：「大家都太厲害了」，還試圖更改活動規則，希望讓20多位小朋友全數獲選，一起來錄音。

蘇巧慧表示，這次活動從《咱的囡仔歌》兒歌繪本中，挑選三首與傳統節日、台灣生活相關的台語唸謠，與小夥伴一同錄音，包括《過新年》、《踅夜市》、《挲圓仔》，並將在春節期間陸續上線。蘇巧慧說，希望小粉絲們在放假的同時，也能用唸謠學台語，快樂過新年。

本次招募活動最終邀請3位小朋友前來錄音，分別為5歲的謝小弟、4歲的林小妹，和7歲的粘小妹，三位小朋友分別專程從台中、新竹、與花蓮前來錄音。蘇巧慧表示，三位小朋友的台語都十分流利，其中粘小妹的家長更是長期倡導台語教育，並經營臉書粉專「牽囡仔ê手 行台語ê路」，該社團同時也是《水獺媽媽巧巧話》台語單元長期合作的台語顧問。

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