「三寶」自然產出生！蔣萬安：願一家五口能一生相持相守
台北市長蔣萬安於競選台北市長期間，宣布太太石舫亘已經懷了第三胎。而今（27）日晚間，蔣萬安在臉書上宣布，在農曆新年的喜氣中正式迎來了「三寶」。「他是一個活潑健康的小男孩，身高50.5公分、體重3,531公克。」蔣萬安說，在產房中，他用宏亮的哭聲，向世界宣佈了他的到來。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安在臉書上PO文表示，在農曆新年的喜氣中，正式迎來了「三寶」。「他是一個活潑健康的小男孩，身高50.5公分、體重3,531公克；在產房中，他用宏亮的哭聲，向世界宣佈了他的到來。」蔣萬安說，他想三寶是個體貼的孩子，原因在於原本跟妻子規劃了剖腹生產，「但三寶以自然產方式誕生，讓媽媽可以早點恢復身體。」
蔣萬安也分享，自己生到第三胎，新手爸爸都成了熟手爸爸，不管是幫孩子換尿布、洗澡還是泡奶粉，都已經駕輕就熟。「此刻最大心願，是希望三寶健康平安的長大，成為一個懂得探索人生一切美好、勇於追求夢想、開朗樂觀並且樂於幫助他人的善良男孩。」
蔣萬安說，妻子生產後精神還不錯，要特別謝謝她，去年肚子裡懷著三寶為我四處奔波，「今天又為我們的小家庭帶來第三個可愛孩子，願我們的五口之家能夠一生相持相守、相親相愛。」