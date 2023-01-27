謝蘇貞昌沒日沒夜承擔 陳其邁：陳建仁邁向穩健新方向
年前蘇貞昌向總統蔡英文請辭，總統蔡英文今（27）日上午正式宣布由前副總統陳建仁接任行政院長，高雄市長陳其邁則在臉書發文，感謝蘇貞昌院長，4年來沒日沒夜地承擔任務，「願做地上的鹽，成就台灣的光」，在蘇院長打下的堅實基礎上，後疫情的台灣，即將由陳院長穩健邁向新的方向，繼續守護台灣。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁說，在過年前幾天，收到陳建仁老師從中研院寄來的新書「因果螺旋」，裡面寫著老師長期研究流行病學的心得，透過釐清因果關聯，推究疾病或事件發生的原因，才能真正解決問題；在書內最後一章，也包括了這三年來COVID-19防疫的經驗；老師寫道，要讓疫情對家庭、社會、國家衝擊降至最少，還必須針對生計艱困者紓困振興，這是陳建仁老師，身為專業公衛學者的人文觀點，也將是陳建仁院長，義無反顧的實踐。
陳其邁也感謝蘇貞昌院長，4年來沒日沒夜地承擔任務，在蔡英文總統帶領下，展現魄力及執行力，帶領行政團隊，讓台灣度過非洲豬瘟、百年大旱、世紀病毒難關，並加大復甦經濟，擴大托育幼教、長照資源，班班有冷氣、生生用平板，以及全力支持高雄的重大建設：推動橋頭科學園區、國道七號、核定高雄捷運黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線，照顧好人民生活，促進城市與台灣的發展。
陳其邁認為，正如總統所說，每當面對艱困的時刻，蘇院長都是支持國家穩定的關鍵力量，「成為世上的光，地上的鹽，像一支小蠟燭點燃自己，照亮台灣」不只是老師臉書上的簡介，更是最精準的描述；在「蘇院長」打下的堅實基礎上，後疫情的台灣，即將由「陳院長」穩健邁向新的方向疫後復甦、照顧老幼與年輕族群、提升國家基礎建設、鞏固台灣在全球供應鏈關鍵地位，陳其邁也說，他會和中央一起持續揮汗努力，照顧人民、建設國家、守護台灣。