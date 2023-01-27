入閣、接黨職皆屢被點名　潘孟安透露下一步

前副總統陳建仁將出任行政院長，內閣團隊安排持續進行中；任內施政受到好評的前屏東縣長潘孟安被視為合適的內閣人選，也因此動向備受矚目。潘孟安今（27）日表示，作為民進黨的終身黨員，有義務與責任，在黨最低迷的時候，盡棉薄之力，尤其副總統賴清德承擔重任，幫忙自然不在話下；他也透露，「寫字」是一直想做的事，過幾天會以新角色出發。據了解，潘孟安將發表新書《紅色鋼鐵人》，下一步將是成為作家。
記者黃宣尹／台北報導
副總統、民進黨主席賴清德今日前往屏東走春，並發放福袋予民眾，潘孟安也一同出席。他受訪指出，作為民進黨的終身黨員，有義務與責任，在黨最低迷的時候，盡棉薄之力，尤其賴清德又將承擔重責大任，又是多年且有革命情感的兄弟，幫忙自然不在話下，但不管在哪裡，都需要扮演這樣的工作與角色。
記者追問會扮演甚麼角色？潘孟安笑稱是跑腿，未來會穿梭在各地，現階段沒有想這麼多。
潘孟安今日傍晚也透過臉書表示，這兩天，關心、詢問的訊息叮叮噹噹響不停，大家都關心自己的下一步，也讓他很感恩。
他說，猶記得以前在國外經商，遊歷在世界各國，靠著國際電話卡、地圖、底片相機，一卡皮箱遊走在世界角落，看著與台灣不同的變化，一直有個夢想，想把這些經驗記錄下來，「寫字」成了自己一直想做的事。
潘孟安表示，此刻他很開心，暫時卸下工作，除了陪伴家人，也正在圓夢，過幾天，自己會以新角色再出發，請疼惜和關心他的朋友們再等等。據了解，潘孟安將發表新書《紅色鋼鐵人》，下一步將是成為作家。