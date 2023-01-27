子瑜驚喜現蹤台北！和恩師聚會吃鍋 10年友誼歌迷超羨慕
韓國女團TWICE成員周子瑜，曾跟藝人嘻小瓜學習舞蹈，將他視為恩師，到韓國發展後沒有忘記昔日指導，每次發片都會送專輯給嘻小瓜，讓他相當感動。適逢過年期間子瑜返回台灣過年，特別抽空相見歡，嘻小瓜在臉書開心曬出兩人合影，自豪當她的小導遊，帶子瑜品嘗美食和逛景點，證實10年深厚交情沒有因距離改變。
記者江芷稜/綜合報導
自從子瑜在韓國走紅後，嘻小瓜偶爾會曬出兩人合影及徒弟贈送的禮物，去韓國演唱會朝聖，也在後台和TWICE成員碰面，卻被酸民說他蹭熱度，想要搶版面，他不滿表示，「親愛的酸民，請問你的朋友一個人在韓國生活，你去韓國難道不會關心他，不會吃個飯互相聊近況？這麼簡單的道理都不懂？」不在意外界負面評論，一直都和子瑜保持聯繫。
因為疫情關係，師徒有段時間無法見面，嘻小瓜在臉書透露，終於能一起在台北過新年，開心帶子瑜去自己的口袋餐廳跟私藏景點，「10年後第一次在台北相聚，去了平常熟悉的地方，對於子瑜來說很新鮮，畢竟這是少數來台北的機會，我這個小導遊當的很快樂，好多地方想去參觀，時間都不夠用了啦！」歌迷們羨慕嘻小瓜與子瑜的堅韌友情，紛紛留言想在台北巧遇偶像，和子瑜一起用餐。