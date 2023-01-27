太平山下冰霰！再現銀白世界 第二波雪期管制措施出爐了
寒流來勢洶洶，北台灣宜蘭山區的太平山國家森林遊樂區，今（27）日下午4時許起，再度飄下冰霰，讓整個園區宛如一處銀白世界，讓在場遊客連連讚嘆，園區表示，明日起至29日為第二波雪期，明早會循例巡路完，確保一切安全才開放，並視道路結冰及積雪情況，實施區內道路「宜專一線」及「翠峰景觀道路」預警性管制措施。
編輯中心／綜合報導
太平山國家森林遊樂區介於海拔365-2000公尺之間，冬季強烈寒流來臨，區內海拔1000公尺之據點都有機會下雪，今日下午4時起，已陸續下起冰霰及霧凇，因此，1月28和1月29日期間會視道路結冰及積雪情況，實施預警性機動管制措施。
園區表示，1月28和1月29日期間將會實施5項管制措施：
一、分別為「翠峰景觀道路」封閉及「翠峰山屋」不提供住宿：考量道路狹窄，通訊不良及時段供電，基於安全，不提供遊客進入。
二、逐步逐段管制：會根據大雪覆蓋道路的情形，評估車輛是否能行駛，進行機動管制，當然有雪鏈跟沒雪鏈的管制點也會不同。
三、若沒雪鏈，為了讓遊客還是可以親近雪區，通常管制點設點，會儘量設在步行一小段就可以抵達雪區的地方，因此，屆時就要配合工作人員及警察的管制，在指定位置停車。
四、如果遇上小雪的狀況，道路破冰完後可以不用雪鍊，只是若破冰後又下雪，那就會將危險的結冰路段暫時管制，不讓車子進入。園區也會用道路破冰車儘量破冰，讓大家儘量接近雪區。
五、中午前無法抵達山上，就建議不要入園，午後會機動啟動全面管制禁入雪區。（編輯：林莞茜）