高雄蓮潭燈會開幕　「ㄇㄚˊ幾兔」水陸雙主燈吸睛

「密師白兔之富樂吉祥」特展　佛光緣美術館高雄館展出

▲佛光山南屏別院佛光緣美術館推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。（圖／記者陳美嘉攝）
▲佛光山南屏別院佛光緣美術館推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

邁向吉祥祝福的兔年，佛光山南屏別院佛光緣美術館即日起至3月26日推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」，以謙卑感恩的心，祝福大家在兔年吉祥如意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
佛光緣美術館高雄館主任有泉法師說，特展以星雲大師「人間萬事」吉祥為主軸，展示吉祥的語言、吉祥的動物、吉祥的人物與吉祥的標記等，希望在新的一年當中，每個人都為人間帶來「仁和安康‧富樂吉祥」。

▲特展以星雲大師「人間萬事」吉祥為主軸，展示吉祥的語言、吉祥的動物、吉祥的人物與吉祥的標記等。（圖／記者陳美嘉攝）
▲特展以星雲大師「人間萬事」吉祥為主軸，展示吉祥的語言、吉祥的動物、吉祥的人物與吉祥的標記等。（圖／記者陳美嘉攝）
有泉法師表示，其中吉祥的人物，大師有提到春節「拜天公」的習俗，因此將展示明代三大壁畫之一的法海寺帝釋梵天圖來介紹諸天；吉祥的動物則以《從容庵錄》密師白兔帶領呈現裝置藝術；吉祥的標記以重現西魏莫高窟285窟藻井為代表；吉祥的語言以大師一筆字來帶給大家在新年裡的歡喜和力量。

▲現場有密師白兔帶領1000隻彩虹兔，燦爛絢麗，五彩繽紛，在開春之際，帶給參觀者心中一片璀燦。（圖／記者陳美嘉攝）
▲現場有密師白兔帶領1000隻彩虹兔，燦爛絢麗，五彩繽紛，在開春之際，帶給參觀者心中一片璀燦。（圖／記者陳美嘉攝）
現場有密師白兔帶領1000隻彩虹兔，燦爛絢麗，五彩繽紛，在開春之際，帶給參觀者心中一片璀燦，特別在元宵節前參觀兔躍龍門，還有驚喜禮與大眾結法緣；另有寺院最美的細節─諸天壁畫，還有新年「心」的力量來源─星雲大師親手寫的一筆字，及重現敦煌莫高窟的美。

民眾可於「密師白兔吉祥法語」區，抽個法語，祈求新的一年如意平安；另有小朋友的體驗課，1月26~28日(大年初五~初七)規劃「手造密師白兔」，可現場體驗。

內惟聲響實驗作品場場爆滿　知名指揮家陳美安即興指揮

高雄蓮潭燈會打造超萌「ㄇㄚˊ幾兔」水陸雙主燈

佛光山祈福走春別忘嚐美食！皇帝豆麵、香椿抓餅超人氣

高雄蓮潭燈會作品亮相！初二回娘家搶先看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀