陳建仁組新內閣　邱志偉盼與立法院更和諧、不必金句連發

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邱志偉說，由於眼前政府挑戰不少，民意情緒沸騰，行政部門必須推出有感政策。他向陳內閣呼籲，務必重視跟國會的溝通，新政策要讓國會有充分的了解，理解國會的意見，隨時調整政策，行政、立法有足夠的互信，才能讓施政順暢。
他也說，政府要傾聽來自民意的國會，對地方有益、人民有利的政策絕不能拖延，務必要以高效率造福社會，相信陳建仁性格堅韌溫暖，一定能讓行政、立法關係比較和諧，只要做到有效溝通工作，內閣的施政一定會相當順利。
另外，邱志偉也提醒未來的內閣，民進黨遭逢大敗，要重新再起，必須謙卑，面對民意檢驗務，溝通說服必須態度誠懇，不必一再製造金句。接下來立法院將繼續處理現金條例，每一項政策都會遇到各式的責備或攻擊，要謹記「小不忍則亂大謀」的基本道理，以正道、以理服人，相信新內閣必能有新氣象。
最後，邱志偉鼓勵並祝福陳建仁內閣團隊，今年接下來已可預見的經濟成長挑戰，還有中國必定不會放軟的文攻武嚇，兵役調整的具體細部內容，以及後疫情時代，我國防疫政策如何調整等，千頭萬緒時間又極為短暫，確實是艱難的工作。
邱志偉說，但是為國家做事，本來就不能怕難，陳建仁曾任副總統，相信他能明白，擔任閣揆跟學術工作的不同之處，祝福他能做得更好，為政局展開新氣象，也給民進黨一個浴火重生的轉機。