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陳建仁組新內閣　邱志偉盼與立法院更和諧、不必金句連發

▲蔡英文宣布，行政院長職務將由蘇貞昌交棒陳建仁。（圖／總統府提供）
▲蔡英文宣布，行政院長職務將由蘇貞昌交棒陳建仁。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨去年底敗選後，2個月來內閣改組議題受到國人關注。總統蔡英文27日上午10時於總統府舉行記者會，正式宣布由前副總統陳建仁接任行政院長，並於31日上任。民進黨立委邱志偉27日深夜表示，新內閣務必重視跟國會的溝通，相信陳建仁性格堅韌溫暖，一定能讓行政、立法關係比較和諧；他也說，面對民意檢驗務，新內閣溝通說服必須態度誠懇，不必一再製造金句，祝福陳建仁能做得更好，給民進黨一個浴火重生的轉機。

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▲民進黨立委邱志偉（圖／邱志偉辦公室提供）
▲邱志偉提醒未來的內閣，民進黨遭逢大敗，要重新再起，必須謙卑，面對民意檢驗務，溝通說服必須態度誠懇，不必一再製造金句。（圖／邱志偉辦公室提供）
談及陳建仁組閣，邱志偉表達誠摯的祝福，也盼望陳內閣能夠開創新局，在最短時間內做到有感施政，儘早讓民進黨政府贏得民心，重新站穩腳步。

邱志偉說，由於眼前政府挑戰不少，民意情緒沸騰，行政部門必須推出有感政策。他向陳內閣呼籲，務必重視跟國會的溝通，新政策要讓國會有充分的了解，理解國會的意見，隨時調整政策，行政、立法有足夠的互信，才能讓施政順暢。

他也說，政府要傾聽來自民意的國會，對地方有益、人民有利的政策絕不能拖延，務必要以高效率造福社會，相信陳建仁性格堅韌溫暖，一定能讓行政、立法關係比較和諧，只要做到有效溝通工作，內閣的施政一定會相當順利。

另外，邱志偉也提醒未來的內閣，民進黨遭逢大敗，要重新再起，必須謙卑，面對民意檢驗務，溝通說服必須態度誠懇，不必一再製造金句。接下來立法院將繼續處理現金條例，每一項政策都會遇到各式的責備或攻擊，要謹記「小不忍則亂大謀」的基本道理，以正道、以理服人，相信新內閣必能有新氣象。

最後，邱志偉鼓勵並祝福陳建仁內閣團隊，今年接下來已可預見的經濟成長挑戰，還有中國必定不會放軟的文攻武嚇，兵役調整的具體細部內容，以及後疫情時代，我國防疫政策如何調整等，千頭萬緒時間又極為短暫，確實是艱難的工作。

邱志偉說，但是為國家做事，本來就不能怕難，陳建仁曾任副總統，相信他能明白，擔任閣揆跟學術工作的不同之處，祝福他能做得更好，為政局展開新氣象，也給民進黨一個浴火重生的轉機。

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