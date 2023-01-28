人物／首位國有財產出身的財長　莊翠雲面臨的挑戰仍不少

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畢業於政治大學地政系的莊翠雲，1987年進入財政部國有財產局後，從基層做起，在國產體系資歷超過26年，先後擔任組長、主任秘書、北區辦事處處長、副局長、財政部參事等職務，對國有財產業務相當熟悉，尤其在副局長任內推動設定地上權，讓大批國有土地在不出售的大原則下，可以活化運用，權利金收入更挹注國庫收益，替國家創造永續財源，形成官民雙贏局面，也因此受到高層肯定，亦成為國有財產署首位女首長。
2016年蔡政府執政後，莊翠雲獲得時任行政院長林全的賞識，拔擢為財政部政務次長，也成為財政部有史以來的首位女性政次。如今再獲陳建仁重用，升任財政部長，堪稱這波內閣成員名單中的大黑馬，就連她接受採訪時都表示，自己也是很意外，因為過去財政部是以賦稅、國庫為主。
莊翠雲也透露，接受徵詢時也有向陳建仁建表達，以賦稅、國庫人才為優先，但陳建仁認為，財政部有龐大體系與專業可以支持她。她也表示，不論是在哪個位置，工作一定會全力以赴。對於即將面臨普發現金及接任財長，莊翠雲也坦言，壓力自然很大，等真正接任了解情況之後，會對外說明。
確實，因為過去財長大多都由具備金融財稅及國庫專長者擔任，因此，原本市場猜測新任財長由代理財長阮清華真除機率高，期交所董事長、前財政部次長吳自心、彰化銀行董事長凌忠嫄及今年1月才剛退休的財政部常次李慶華都是市場點名的熱門人選，但在「增加女性閣員」原則之下，除凌忠嫄、李慶華，又傳出莊翠雲也是人選之一，最後更由莊翠雲以黑馬之姿出線。
由於莊翠雲也是從基層做起，因此，相當體恤同仁的辛苦，在部屬眼中的她，平時待人親和，對下屬也很客氣，表達與論述能力很強，面對立委質詢時表現冷靜、EQ極高，在拔擢人才上更是不遺餘力。她曾在接受媒體採訪時表示，「經驗是人才最大的資產」，當人才擁有大量參與決策的經驗，應把握機會讓大家看見自我表達、溝通與論述能力，自然就是下一個可育之才。而她對部屬也相當信任，一旦確定方向、法源後，會放手讓同仁自我發揮，若同仁因業務受委屈，也會和同仁站在一起，成為力挺同仁的有力後盾，不讓承辦同仁獨力承擔、承受壓力。
不過，本身是地政、國產署出身的莊翠雲，在接任財長後，面對的挑戰也不少。首先就是「還稅於民」普發現金6000元，不僅面臨財源籌措的問題，會不會債留子孫？還有稅收「超徵」背後凸顯的嚴重問題，該如何精進稅收預估、降低決算與預算差距？如何加強財政資訊透明及檢視當前稅負有無調整必要，對於過去上兆元「超徵」，也已有立委放話要追查有沒有亂花？有多少用於還債？
不僅如此，全球持續籠罩在新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、高通膨與升息等不確定因素之下，全球包括台灣經濟也面臨衰退，出口已連4個月衰退，並創20個月新低，11項主要出口貨類呈現全面下挫，並首度出現近7年來旺季不旺的情況，財政部更預估今年1月出口將連5黑，而且衰退幅度可能超過2成，這也勢必牽動金融市場表現。由於國安基金操盤手通常都是由財政部政務次長擔任，現任次長阮清華在內閣總辭後，是否還會續任？還有公股行庫董總是否進一步大搬換血，新財長能否擺脫過去為人所詬病的「政治酬庸」質疑，勢必也受到矚目。
另外，已逾20年未修的《財政收支劃分法》，每當新財長上任時，地方首長總是對新財長給予高期待，卻也總是令人失望，因為《財政收支劃分法》修法牽一髮動全身，更涉及到政治，各地方政府為了財源勢必爭得面紅耳赤，也成為歷任財長較不敢碰觸的敏感議題，即便曾擔任台北市財政局長的前財長蘇建榮近5年任內也無進展，相信莊翠雲上任後，勢必也會面臨地方首長甚至立委要求啟動相關修法。