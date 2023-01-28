▲ 燃油、純電大軍襲來！細數 2023 年網友最期待新車

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更重要的是，2023 年也將有不少網友討論度極高的新車即將亮相，接下來，就讓 2GameSome 來細數盤點這些即將上市販售的新車，讓有意在今年購買新車的網友能夠預先做好準備，精準出手！
搭 Wagon 旅行車潮流，Ford Focus Mk 4.5 二月上市確認！
在國產市場方面，討論度最高的相信就非 Ford Focus 即將迎來第四世代小改款車系莫屬了。依據現有資訊來看，這款 Mk 4.5 的小改款 Ford Focus 將會完全依照歐洲市場當地的編成進行安排，與長安福特自行研發的四缸陣列完全沒有任何關聯。同時，除了我們所熟悉且最受歡迎的五門掀背、以及 Active 跨界小休旅車型外，透過能源局的油耗送測名單與社群平台滿滿的偽裝測試照，福特六和八九不離十將會把 Wagon 旅行車導入販售，按照現行旅行車的市場級距來看，或許在價格上會相當有優勢。當然，採歐洲進口身份導入的 Focus ST 預計也將會同步發表，而福特六和也確認將在二月初舉行上市發表會，讓人期待。
此外，在國內一直有著不俗銷售力道的 Ranger，也將在今年強推大改款車型，以更尖端的科技和動力，來滿足喜愛戶外生活探索的消費受眾。
日系重磅新車連發！
Nissan X-Trail e-Power、Toyota Crown、Honda CR-V / Civic e:HEV 蓄勢待發
日系品牌方面，Nissan 國內總代理裕隆日產在去年第四季末已經逐步展開次世代 Nissan X-Trail e-Power 的發表前廣宣暖身操作，成功吸引不少對其有興趣的消費受眾參與，官方宣稱首波預售額度已搶購一空。本車討論度會如此高的原因莫過於現行 X-Trail 世代已相當老舊，而裕隆日產直到最近才成功向日方爭取次世代車型的導入，不過值得一提的是，有網友向 2GameSome 分享本車的預售價已突破 150 萬大關，對應現今品牌在國內的調性而言，價格落點確實不低，但作為國內首款搭載 e-Power 複合動力科技的產品而言，仍舊讓人期待。
由剛剛宣告轉任 Toyota 集團董事長的豐田章男親自發表的次世代 Crown，國內總代理和泰汽車早在去年便曾確認會導入台灣販售，不過同樣礙於生產線的供給失衡問題，一直延宕到 2023 年才會正式發表。
Crown 在日本市場是相當具有歷史性地位的旗艦級四門房車產品，但礙於全球用車生態的改變，品牌藉由將本車從原來單純的單一車型升格至獨立子品牌的方式來為其續命，奠基在此基礎上，Crown 確認往後將會有 Crossover、Sedan、Sports、以及 Estate 四種延伸車款，而品牌首要溝通的車型將會是 Crossover，也是 2023 年將在台亮相的車型。有趣的是，Crown 在 Toyota 的操作下，並非是以「親民」、「好入手」的特性自居，作為旗艦，本車包括在日本當地所開出的售價也不斐，個人頗好奇屆時導入來台的售價設定將會為何？
Honda Taiwan 在 2023 年的產品操作就更讓人期待了，包括新一代 SUV 休旅作品 CR-V 將會導入國產化，作為品牌在台灣的銷售主力車型，本車在車身尺寸、空間機能等均有所強化，動力核心則一般被認為依舊會是現行 1.5 升直列四缸渦輪增壓引擎，至於海外市場供應的 2.0 升 e:HEV 複合動力系統是否會同步導入，絕對是值得關注的重點。
此外，Honda Taiwan 也已經確認全新世代 Civic 將會在台上市，且按照官方宣傳的社群內容來看，本車八九不離十將會搭載 e:HEV 複合動力系統，除了增加話題性以外，也能讓 Honda Taiwan 更有餘力來面對 CAFE 法規的步步進逼。
CAFE 加權平均油耗規令將嚴格實施
電動車大軍隨之來襲！
因應 CAFE 油耗計算新制即將強制上路，迫使眾家車廠被逼著必須在短時間內於台灣市場導入各式電氣化產品，而電動車絕對是因應法規的重要利器之一。
在早前由福特六和所舉辦的五十週年記者會上，官方便宣布將在台灣正式導入品牌在國內第一款次世代純電產品 Mustang Mach-E，這是 Ford 實質意義上第一款採用全新電動車平台所研發的跨界跑旅車型，期望以 Mustang 野馬的名號，讓消費者體驗源自美式，並且結合操駕性能和高機能性的用車體驗。
此外，與 Toyota bZ4X 共享 e-TNGA 平台架構的 Lexus RZ 450e，將會是品牌繼 UX 300e 後的第二款純電休旅車系；本車雖與 bZ4X 系出同源，但所搭載的 Direct4 四輪傳動配置，可望在和泰汽車的操作下，極大化與 bZ4X 的差異性，加上 Lexus 恆久不變的豪奢內裝塑造，相信屆時會吸引到不少消費受眾爭向購買。
不過，說到豪華品牌，2023 將有大動作的絕對就屬 Mercedes-Benz 了，在去年順利發表 EQA、EQB、EQE、以及 EQS 後，台灣賓士也確認將在今年導入 EQE / EQS SUV 休旅車型，顯然是要開始用主流級距產品來擴大電動車受眾。
談及電動車，怎可能不提及來自韓國的車廠陣列？諸如 Hyundai Ioniq 5、以及 Kia EV6 等，都成功一舉顛覆了國內消費者對於韓系品牌的傳統既定認知，且訂單直到現在都處於滿載狀態。當然，隨著新一年季度的到來，雙方也將各自趁勝追擊，Hyundai 將於今年推出 Ioniq 6，本車相較於 Ioniq 5 更為強調自我風格，採 Coupé-Like 的轎跑身型肯定能吸引不少追求獨特性的電動車愛好者。
Kia 方面，台灣森那美起亞在去年所舉行的 Inspiration Day 活動中，便確認將於第四季度發表 EV9，本車被官方設定為七座大型休旅車級別，在如此龐大的車身格局下，擁有超過 500 公里的純電續航里程，剛好闖入目前國內大型純電七座休旅的真空帶。此外，Kia 在國內的電氣化政策並非一昧地朝純電發展，並且確認將在第一季度迎來小改款 Ceed Sportswagon MHEV 輕油電複合動力車型，這將會是 Kia 在國內第一款採用複合動力的產品，屆時表現如何，同樣讓人期待。
去年以 Korando 再次掀起不小聲量的 SsangYong 雙龍，同樣因應法規上的情勢所逼，將會加速品牌電氣化的腳步，確認在三月份正式發表 Korando e-Motion 純電車型，2GameSome 在早前也已經進行試駕體驗，敬請期待我們的心得分享！
可別以為電動車就與國產無緣，別忘了 Luxgen 在去年所發表的 n7，預計在今年第四季度開始正式進行產製、並且開始交付車主。這輛引領 Luxgen 邁入電氣化時代、並且係與鴻海科技共同聯手研發的純電作品，將以百萬內的親民價格為號召來吸引對電動車有興趣的消費者，再者，Luxgen n7 在去年所執行的兩次預售也收穫了超過兩萬多張訂單，不過，在車輛成功交付後，使用者的反饋將會是 Luxgen 必須要關注的重點。
歐系列強仍為供應鏈所苦 產品導入計畫仍不明朗
或許是歸因於地緣關係、以及供應鏈失衡問題仍舊存在，相較日、韓等品牌在今年都有著較為明確的產品導入規劃，歐系品牌反而著墨較少，較為肯定的，除了已經展開預售的 BMW 入門小型休旅車 X1 / iX1 外，最讓人期待的便是 VWCV 福斯商旅 Caddy California，一如其名，本車係以 Caddy 為基礎所延伸式露營用車型，雖尺碼較小，但裡頭配置了相當充足、豐富的露營配置，包括露營帳、車內臥鋪、流理臺等一應俱全，可滿足人數少，卻有露營需求的受眾。